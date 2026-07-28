Jakirovićev Hull upisao novu pobjedu uoči Premier lige

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JPxFletcher via Guliver Image

Sergej Jakirović je krajem svibnja ove godine s Hull Cityjem izborio povratak u Premier ligu iako je imao zabranu dovođenja igrača uz odštete. Senzacija engleskog Championshipa uoči sezone se priprema u Sloveniji gdje su prije nekoliko dana slavili protiv Konyaspora (3:0) a sada su upisali pobjedu od 2:1 protiv još jednog turskog prvoligaša Rizespora.

Prvo poluvrijeme na Ljudskom vrtu završilo je bez pogodaka, a onda su Tigrovi proigrali u drugom dijelu. Već u 55. minuti je Oliver McBurnie pogodio za 1:0, a samo dvije minute kasnije je Kieran Dowell zabio za 2:0.

Rizespor je do kraja susreta uspio smanjiti rezultat golom u 73. minuti, ali Hull je svejedno slavio s 2:1.

Hull će do početka Premier lige odigrati još tri pripremne utakmice. Prvog kolovoza igrat će protiv Kasimpase, osmog kolovoza protiv njemačkog Eintrachta iz Frankfurta, a posljednju provjeru imat će 15. kolovoza protiv francuske Nice.

Premier ligu će momčad Sergeja Jakirovića otvoriti na svom travnjaku protiv Manchester Uniteda.