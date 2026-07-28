Guillamon nakon odlaska iz Hajduka predstavljen u novom klubu

Podijeli :

Ante Roca / HNK Hajduk

Hugo Guillamón i službeno je postao novi igrač Real Sportinga iz Gijóna. Španjolski veznjak potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine, uz mogućnost produljenja na dodatnu sezonu. U novi klub stiže nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s Hajdukom godinu dana prije njegova isteka.

Guillamón je na Poljud stigao prošlog rujna kao jedno od zvučnijih pojačanja, no u splitskom je klubu proveo samo jednu sezonu. Za Hajduk je upisao 26 nastupa u svim natjecanjima, a prije dolaska u Hrvatsku tijekom seniorske karijere igrao je isključivo za Valenciju.

Nogometni put započeo je u omladinskoj školi Valencije, gdje je prošao sve uzrasne kategorije prije nego što je u sezoni 2019./20. debitirao za prvu momčad. U dresu španjolskog prvoligaša odigrao je 146 utakmica i postigao pet pogodaka, a upisao je i tri nastupa za seniorsku reprezentaciju Španjolske. Bio je dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te je s mlađim selekcijama Španjolske osvojio europske naslove u kategorijama do 17 i do 19 godina.

Prema pisanju španjolskih medija, važnu ulogu u njegovoj odluci da karijeru nastavi u drugoj ligi imao je projekt koji vodi vlasnička grupacija Orlegi Sports, kao i razgovor s trenerom Nicolásom Larcamónom. Trener mu je navodno predstavio plan u kojem ga vidi kao jednog od lidera momčadi, a Sporting je za njegov angažman izdvojio značajna sredstva.

Sporting Gijón prošlu je sezonu završio na desetom mjestu španjolske druge lige. U bogatoj povijesti kluba nastupilo je i nekoliko hrvatskih nogometaša, među kojima su Duje Čop, Alen Halilović, Mate Bilić, Mario Stanić i Daniel Šarić.