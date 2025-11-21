Split i Krka dirljivom gestom obilježili Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama

Podijeli :

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

Prije početka osmog kola ABA lige između Splita i Krke košarkaši domaće momčadi napravili su lijepu gestu. Oni su na parket istrčali na zanimljiv način povodom borbe protiv nasilja nad ženama.

Dan borbe protiv nasilja nad ženama održava se 25. studenog, ali u redovima Splita i slovenske Krke su se odlučili taj dan obilježiti četiri dana ranije. Igrači su na parket istrčali s obojanim licem ispod oka, nešto slično kao što to u američkom nogometu čine quarterbackovi.

No, igrači Splita nisu bili obojani crnom bojom, nego crvenom simbolizirajući krv. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama obilježava se od 1999. godine, a razlog za to je ubojstvo sestara Mirabal (Patria, Minerva, Maria) koje je 1960. godine ubio diktator Dominikanske Republike Rafael Trujilla.