Sezona nije ni počela, a bivši NBA prvak već saznao da će je cijelu propustiti!?

Odlični razigravač Houston Rocketsa Fred VanVleet pretprio je tešku ozljedu koljena i mogao bi propustiti cijelu sljedeću NBA sezonu, objavio je američki sportski portal ESPN.

Nekadašnji NBA prvak s Toronto Raptorsima (2019.) od dolaska u Houston je bio jedan od glavnih pokretača preobražaja Rocketsa iz momčadi koja je bila pri dnu ljestvice u ekipu koja je izborila nastup u doigravanju. Već u njegovoj prvoj sezoni igranja za Houston, Rocketsi su ostvarili 41 pobjedu, 19 više nego u prethodnoj, da bi u prošloj sezoni s 52 pobjede osvojili drugo mjesto u Zapadnoj konferenciji i nakon četverogodišnjeg posta izborili nastup u doigravanju.

VanVleet je bio jedan od glavnih igrača, iako je njegov prosjek od 14,1 poena bio najniži od sezone 2018/2019. No, u doigravanju je svoj napadački učinak podigao na 18,7 koševa.

U lipnju je potpisao dvogodišnje produženje ugovora s Houstonom vrijedno 50 milijuna dolara, koje uključuje igračku opciju za sezonu 2026./2027.

VanVleet je odličan obrambeni igrač i razigravač koji se često odlučujuće na dalekometne šutove. Tako je u prošloj sezoni bio drugi u momčadi s prosjekom od 7,7 pokušaja za tricu. No, mučio se s realizacijom, jer je u prošloj sezoni imao manje od 40% uspješnosti šuta iz igre.

U dosadašnjih devet NBA sezona ima prosjek od 14,9 koševa i 5,7 asistencija.