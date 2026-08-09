Mourinho naljutio naše susjede ponižavajućim komentarom

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AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Sa Joseom Mourinhom nikad nije dosadno pa se utakmice Reala prate s još više pozornosti, a u nadolazećoj sezoni sve susrete madridskog velikana i kompletnu La Ligu možete uživo gledati samo na kanalima Sport Kluba.

Portugalski stručnjak započeo je izlaganje komentarom koji su mnogi u Mađarskoj doživjeli kao provokaciju i nepoštovanje prema protivniku:

“Prije svega, želim zahvaliti Ferencvárosu na ovom treningu. Bilo je jako dobro”, rekao je Mourinho, oslovivši utakmicu dvaju velikana tek običnim “treningom”, iako je mađarski klub pružio snažan otpor i u punom je natjecateljskom pogonu.

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U nastavku je ipak ponudio i nešto pohvala na račun domaćina te analizirao izdanje svoje momčadi po poluvremenima:

“Oni su već odigrali pet utakmica u Europskoj ligi, kao i utakmice u domaćem prvenstvu, tako da se vidi da igraju visokim intenzitetom. Bilo je vrlo dobro. Više mi se svidjelo prvo poluvrijeme, što me ne iznenađuje jer smo s tim igračima više radili. Imali su vrlo dobru kontrolu nad utakmicom. U drugom poluvremenu, s Vinijem i Bernardom, koji nisu imali puno minuta, te Endrickom, koji je mijenjao pozicije, izgubili smo dio svoje organizacije. Ali to je dobro. Važno je napraviti i neke pogreške, ne mora sve biti savršeno, kako bismo o tome mogli razmišljati kao momčad, analizirati ih i napredovati. Te male pogreške koje se nakupe u ovakvim utakmicama za mene su korisne.”

Mourinho se potom pojedinačno osvrnuo na Viníciusa Júniora i novog pristiglog veznjaka Bernarda Silvu, koji su ušli s klupe u drugom dijelu nakon što su se kasno priključili pripremama zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

“Najvažnija stvar je obnova ugovora. Ugovor je izvor sreće za njega, ali naravno i za sve nas u klubu. On i Bernardo odradili su tek dva tjedna treninga. Igrali su umorni i iscrpljeni od teškog rada koji smo odradili proteklih dana. Nisam očekivao od Vinija danas da uzme loptu, pretrči 50 metara i zabije gol. Taj proces traži vrijeme i sigurno će već u srijedu protiv Deportiva izgledati bolje.”

Komentirao i fizičko stanje dojučerašnjeg asa Manchester Cityja:

“Bernardo je izuzetno važan igrač. On je tip koji se tijekom odmora potpuno mentalno i fizički isključi te ništa ne radi. Stigao je s znatno nižom razinom fizičke spreme koju tek moramo podići. Ali Bernardo je sjajan igrač koji nam daje odličan protok lopte, bilo da igra u dubljoj poziciji (6 ili 8) ili u napadu. Tijekom utakmice vidio sam da mu nedostaje snage, pa sam ga prebacio na poziciju desetke i uveo Cestera za veću stabilnost. Pozicija desetke je još jedno mjesto gdje se Bernardo osjeća ugodno.”

Za kraj, strateg Kraljeva naglasio je koliko cijeni takav profil igrača u svlačionici:

“Bernardo može pokriti tri ili četiri pozicije, što je sjajno za svakog trenera. Posebno zato što želimo imati malu svlačionicu od samo 20 igrača, ne računajući ozlijeđene poput Rodryga, Militãa i Ferlanda Mendyja na koje ne možemo računati u narednim tjednima.”

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