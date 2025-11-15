Nowitzki: Nema smisla odreći se Dončića

Podijeli :

Član Kuće slavnih – najbolji njemački košarkaš ikad viđen, Dirk Nowitzki.

Nowitzki je u NBA stigao 1998. godine i cijelu karijeru proveo u Mavsima. U regularnom dijelu sezone odigrao je 1.522 utakmice te je u prosjeku bilježio 20,7 poena, 7,5 skokova i 2,4 asistencije.

Bio je MVP 2007. godine, četiri puta izabran u idealnu petorku lige, a 2011. je vodio Dallas do naslova prvaka. Čak 14 puta je bio izabran za All-Star utakmicu.

Čelni ljudi Mavericksa nedavno su otpustili generalnog menadžera Nica Harrisona, čiji je mandat obilježio evidentno loš „trade“ iz prošle zime.

Tada je Dallas poslao svog uvjerljivo najboljeg igrača, Luku Dončića, u Los Angeles Lakerse, u zamjenu za često ozlijeđenog krilnog centra Anthonyja Davisa i dodatnu kompenzaciju.

„Pa, mislim da je bilo previše distrakcija, previše toga se događalo da bi se moglo ovako nastaviti. Ovaj potez vjerojatno je trebao biti napravljen još ovoga ljeta, iskreno. Nisam želio ovu negativnu energiju i ovaj crni oblak nad erom Coopera Flagga, ali evo gdje smo sada. Znao sam“, rekao je Dirk i dodao:

„Znao sam da je ova baza navijača strastvena i lojalna. Imao sam sreću to osjetiti 21 godinu. I znao sam da oni neće samo ‘prijeći preko toga’, kako neki kažu, ili to zaboraviti. Izuzetno su strastveni.“

Također je doveo u pitanje logiku razmjene, ističući da je momčad bila građena oko Dončića i da nikada nije dobro funkcionirala s Davisom.

„Ova razmjena jednostavno nije imala nikakvog smisla. Ni najmanjeg. Ni navijačima. A zapravo, nije bilo ni objašnjenja. Bio si u finalu NBA prethodne godine. Dao si sve to da izgradiš momčad oko Luke, s krilima od 2,05 visine koja mogu preuzimati i braniti“, rekao je Nowitzki i dodao:

„Imao si dvije opcije za alley-oop s centrima Gaffordom i Livelyjem, a momčad je bila formirana oko njega. Dovedeš Klayja Thompsona jer je šutiranje bilo malo problem u finalu protiv Bostona. Dakle, napravio si sve to…“

U međuvremenu, Dončić je u dresu Lakersa započeo sezonu 2025./26. u MVP ritmu, uz prosjeke od 33,7 poena, 8,9 skokova i 9,2 asistencije po utakmici.