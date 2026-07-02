Ni MVP sezona Hezonje nije spasila Scariola, Real ga smijenio

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xEibner-Pressefoto JennixMaulx EP_JML via Guliver

Europski košarkaški doprvak Real Madrid, za koji igra hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, otpustio je u četvrtak trenera Sergija Scariola nakon što momčad nije osvojila niti jedan trofej prošle sezone.

“Real Madrid i Sergio Scariolo sporazumno su odlučili završiti suradnju na mjestu glavnog trenera prve momčadi”, priopćio je klub.

Scariolo, nekadašnji izbornik Španjolske, na klupi je proveo samo godinu dana.

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“Real Madrid, koji će uvijek biti njegov dom, zahvaljuje mu na predanosti, zalaganju i profesionalnosti koju je pokazao u našem klubu te njemu i njegovoj obitelji želi puno uspjeha i sreće u novom životnom poglavlju”, poručio je španjolski klub.

Zasad je nepoznato tko će ga naslijediti na klupi. Španjolski mediji navode da će to biti Pedro Martinez, proglašen najboljim trenerom Eurolige nakon što je u svibnju odveo Valenciju na Final Four.

Košarkaši Real Madrida su prije mjesec dana neočekivano ispali u četvrtfinalu doigravanja španjolskog prvenstva od Tenerifa. U finalu Eurolige su pak izgubili od grčkog Olympiakosa na turniru igranom u Ateni. Prethodno su izgubili i u finalu španjolskog Kupa kralja od Baskonije kao i u finalu španjolskog Superkupa od Valencije.

Time su prvi put nakon 2011. završili sezonu bez osvojenog trofeja.

Hezonja, koji je proglašen najboljim igračem (MVP) ligaškog dijela španjolskog prvenstva, ima ugovor s Real Madridom još tri godine, do ljeta 2029.

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