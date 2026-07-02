Hrvatska stigla na Cipar, slijedi nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

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Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacija je nakon dva tjedna priprema u Opatiji stigla na Cipar, gdje ju očekuje prva od dvije utakmice trećeg kvalifikacijskog prozora za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici izbornika Tomislava Mijatovića u petak u Limassolu igraju protiv domaćina Cipra. Susret je na rasporedu u 19 sati po hrvatskom vremenu.

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Hrvatska na Cipru traži četvrtu pobjedu u uvodnoj skupini kvalifikacija i nastavak pobjedničkog mentaliteta u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo. U ovaj kvalifikacijski prozor naša reprezentacija ulazi s prve pozicije u skupini i omjerom od tri pobjede i jednog poraza, a zahvaljujući boljoj koš-razlici u međusobnim susretima s Njemačkom, držimo vrh ljestvice.

Izbornik Mijatović na Cipar je poveo 14 igrača: Jaleena Smitha, Dominika Mavru, Krešimira Radovčića, Niku Šaru, Lovru Gnjidića, Roka Badžima, Antonija Jordana, Marija Hezonju, Luku Božića, Antonija Sikirića, Darija Šarića, Davida Škaru, Ivicu Zupca i Danka Brankovića. U sastavu nema Karla Matkovića, koji je sudjelovao u opatijskom dijelu priprema, no ranije je dogovoreno da će zbog vjenčanja propustiti utakmice protiv Cipra i Izraela, ali je s reprezentacijom odradio dosadašnje pripreme u Opatiji kako bi bio što spremniji za naredne izazove.

“Jako sam zadovoljan jer smo uspjeli ostvariti ono što nam je u ovom ciklusu bilo primarno. Uigrali smo određene stvari u ovoj specifičnoj fazi natjecanja i priprema, odnosno u izvansezonskom razdoblju za sve naše igrače. U tom dijelu smo uspjeli. Naravno, uveli smo Ivicu u naš sustav jer nije bio s nama u proteklim prozorima. Radili smo na njegovoj prilagodbi momčadi, ali i prilagodbi momčadi njemu. Ipak, riječ je o igraču iznimne kvalitete koji našoj ekipnoj igri donosi dodatnu vrijednost i podiže razinu kvalitete koju naši igrači iz okupljanja u okupljanje kontinuirano pokazuju”, rekao je izbornik Mijatović..

“Pripreme u Opatiji odrađene su vrlo dobro, a sada s nestrpljenjem očekujemo završnu fazu – posljednjih nekoliko dana priprema i utakmice, ovdje na Cipru i potom u Osijeku. Obje su nam iznimno važne, kao i svaka sljedeća koja nas očekuje. Hvala Bogu, svi su zdravi. Svi su u dobrom ritmu, željni utakmica, željni dokazivanja i onoga što nam je najvažnije – osvajanja bodova na putu prema našem cilju”, dodao je, osvrnuvši se na poraz od Italije u prioremnoj utakmici.

“Osobno, a to stalno ponavljam i igračima, nikada ne želim opravdavati bilo kakav poraz. Za mene dobar poraz ne postoji. S druge strane, kada objektivno analizirate cijelu utakmicu, ona nam je prvenstveno poslužila kao trening, odnosno prilika da kroz rotaciju svih 14 igrača damo minutažu svima koji su tada bili na raspolaganju.

S tog aspekta možemo biti zadovoljni dijelom odrađenog posla jer je to bio tek treći dan otkako smo bili zajedno sa svim igračima koji su nam se naknadno priključili. Međutim, nismo bili zadovoljni određenim segmentima igre. O njima smo razgovarali i na njima nastavili raditi kroz treninge nakon utakmice s Italijom.

Utakmica nam je dobro poslužila jer je pokazala na kojim područjima moramo napredovati. To smo i napravili. Ipak, ponavljam, nisam zadovoljan porazom i nikada ne želim tražiti pozitivu u porazu. Bez obzira na to što će netko reći da je riječ o prijateljskoj ili trening utakmici, ja želim pobijediti i na treningu. To stalno govorimo i našim igračima. Oni to razumiju, prihvaćaju i vodimo se time da u svakoj utakmici pokušamo pobijediti”, kazao je Mijatović ističući da se protiv Cipra ide na pobjedu.

“Ni na jednom treningu, ni u jednoj utakmici, a pogotovo ne u službenoj bilo kakva doza opuštanja je nedopustiva. Naši igrači to jako dobro znaju. Iskusni su i svjesni za što se borimo. Svaku utakmicu gledamo kao priliku za osvajanje bodova na putu prema našem konačnom cilju. Cipar igra kod kuće, pred svojim navijačima.

Protiv Hrvatske svi imaju dodatni motiv i žele se dokazati. S druge strane, mi ih gledamo kao ozbiljnog protivnika protiv kojeg moramo pokazati svoju kvalitetu, opravdati ulogu favorita i osvojiti bodove. To je naš jedini cilj. U ovom trenutku razmišljamo isključivo o Cipru”, rekao je izbornik kako se tek nakon utakmice protiv Cipara okreće Izraelu.

“Tom utakmicom bavit ćemo se tek nakon 3. srpnja, kada, vjerujem, na pobjednički način odradimo utakmicu protiv Cipra. Tek tada ćemo razgovarati o Izraelu. Hrvatska reprezentacija gdje god igra ima veliku podršku navijača, u Hrvatskoj i izvan nje. Tako će biti i u Osijeku. Siguran sam da će atmosfera biti sjajna, ali sada smo u potpunosti usmjereni na Cipar”, zaključio je Mijatović.

Reprezentativac Roko Badžim jedva čeka utakmicu protiv Cipra koju treba ozbiljno shvatiti.

“Nakon 15 dana priprema Opatiji došli smo na Cipar. Napokon se igra službena utakmica. U dobrom smo stanju, svi smo živi, zdravi i s veseljem očekujemo utakmicu u petak. Italija je bila pripremna utakmica koju nismo odigrali onako kako smo htjeli, ali pogledali smo greške koje smo radili, pripremili se i u petak će to biti puno bolje.

Atmosfera je u reprezentaciji uvijek na nivou. Protiv Cipra ulazimo kao favorit, mislim da to ne treba skrivati. Bolja smo ekipa, ali lopta je okrugla, treba to pokazati na terenu. Bilo je i većih iznenađenja u povijesti, tako da ćemo dati sve od sebe i mislim da pobjeda ne treba doći u pitanje”, kazao je Badžim.

Dakle, pred Hrvatskom su dva važna kvalifikacijska dvoboja – gostovanje kod Cipra te domaći susret protiv Izraela u Osijeku 6. srpnja. Dvije pobjede u ovom prozoru značile bi odličnu poziciju uoči nastavka kvalifikacija i prijenosa bodova u drugi krug.

Podsjetimo, tri najbolje reprezentacije iz skupine (Hrvatska, Njemačka i Izrael) nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija, gdje ih očekuje križanje s tri najbolje selekcije druge skupine (Poljska, Nizozemska, Austrija i Latvija). U toj fazi svaka reprezentacija odigrat će još šest utakmica protiv protivnika s kojima se do sada nije susrela. Plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz završne skupine.