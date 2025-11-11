Potjerao je Dončića iz Dallasa, sada ga je klub šokirao odlukom

Podijeli :

AP Photo/Sue Ogrocki via Guliver

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Dallas Mavericks otpustila je svog generalnog menadžera Nicu Harrisona, odgovornog za razmjenu u kojoj je slovenska superzvijezda Luka Dončić u veljači ove godine otišla iz Dallasa u Los Angeles Lakerse.

“Ova odluka odražava našu predanost izgradnji momčadi koja će konkurirati za osvajanje naslova prvaka, koja će donositi rezultate kako za naše igrače tako i za partnere, a najvažnije za naše navijače”, objavio je vlasnik Mavsa Patrick Dumont u otvorenom pismu u kojem je naglasio kako je posljednjih nekoliko mjeseci bilo izrazito teško.

Dallas je 2024. predvođen Lukom Dončićem i Jalenom Brunsonom stigao do velikog finala doigravanja u kojem je izgubio od Boston Celticsa. Tog je ljeta Brunson napustio klub kao slobodan igrač i potpisao za New York Knickse, dok je u veljači ove godine košarkaški svijet ostao šokiran viješću o razmjeni igrača na relaciji Mavericks–Lakers u kojoj je Luka Dončić poslan u Lakerse u zamjenu za Anthonyja Davisa.

Harrison je odmah nakon te odluke postao omražen među navijačima Dallasa, njegova blijeda opravdanja kako je obavio spomenutu razmjenu jer Dončić nije bio u potpunosti fizički spreman te je sumnjao u njegovu posvećenost momčadi.

Kako je odlazak Dončića iz Dallasa bila velika pogreška moglo se vidjeti već u završnici prošle sezone, bez Slovenca je momčad ostvarila omjer pobjeda i poraza 13-20 i nije se plasirala u doigravanje, a u novu je sezonu krenula s omjerom 3-8 iako je na ovogodišnjem draftu uz veliku dozu sreće dobio prvi “pick” i s njim uzeo iznimno talentiranog Coopera Flagga.

Nakon ulaska u finale 2024. Harrison je potpisao višegodišnji ugovor s Dallasom, ali niti on ga nije spasio otkaza nakon skandalozne odluke o razmjeni Dončića.

Kao privremeni generalni menadžeri angažirani su bivši igrač Dallasa Michael Finley te dosadašnji pomoćnik generalnog menadžera Matt Riccardi.

