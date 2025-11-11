VIDEO / Kako je ‘lagan’ Luka Dončić: Pogledajte strašno zakucavanje za TV špice!

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su na krilima Luke Dončića svladali Charlotte Hornetse 121:111. Slovenac je ubacio 38 poena, tom učinku priključio je 6 skokova i 7 asistencija. Pogledajte i njegovo strašno zakucavanje s dvije ruke u trećoj četvrtini, kako bi naš komentator Bruno Roglić rekao 'lagano se prošetao' do koša.

