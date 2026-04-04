Legendarni Kevin Garnett konačno će dobiti priznanje koje je odavno zaslužio

Podijeli :

AP Photo/Ann Heisenfelt via Guliver

Američki profesionalni košarkaški NBA kolektiv Minnesota Timberwolves sljedeće će sezone napokon umiroviti dres s brojem 21 u čast Kevina Garnetta, svog najboljeg strijelca, skakača, asistenta, kradljivca lopti i blokera u povijesti, kao i igrača koji je odigrao najviše utakmica u njegovom dresu.

Iz Wolvesa su u petak objavili kako će Garnett 12. travnja po prvi put doći u dvoranu Target Center nakon osam godina izbivanja kako bi ga navijači mogli pozdraviti tijekom zadnje utakmice ligaškog dijela ove sezone, dok će Garnettov dres pod svod dvorane tijekom sezone 2026/27.

Ranije ove sezone novi vlasnici kluba Marc Lore i Alex Rodriguez najavili su Garnettov povratak kao ambasadora nakon što čitavo desetljeće zamrznutih odnosa jer bivši vlasnik Glen Taylor nije želio umiroviti Garnettov dres.

“Jedva se čekam vratiti kući. Razgovarao sam s Marcom i Alexom i može se osjetiti razlika u odnosu na dosad. Energija koju donose je prava, imaju pravu viziju, grade nešto što će trajati, a momčad na terenu ima glad za pobjedama. Ajmo Minnesota!”, objavio je Garnett.

“Kevin Garnett je uvijek predstavljao srce i intenzitet ovog kluba. Energija kojom zrači je jedinstvena te je njegov povratak u Target Center nešto što su naši navijači dugo čekali”, objavili su novi vlasnici.

Garnett je za Minnesotu igrao od 1995. do 2007. godine te je postigao 19,201 koševa, 10,718 skokova, 4,216 asistencija, 1,315 osvojenih lopti i 1,590 blokada u 970 odigranih utakmica. On je jedini igrač koji predvodi neki klub u svim tim kategorijama.

Nakon odlaska iz Minnesote Garnett je 2008. godine osvojio naslov prvaka s Boston Celticsima koji su još 2022. umirovili njegov dres s brojem 5, a u Wolvese se vratio u veljači 2015. da bi se umirovio u rujnu 2016.

Od 2020. Garnett je i član košarkaške Kuće slavnih, a 15 puta je igrao na All Staru.

