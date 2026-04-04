VIDEO / Mlada NBA zvijezda ispisala povijest i srušila rekord LeBrona Jamesa

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Cooper Flagg ispisao je povijest NBA lige postavši najmlađi igrač koji je u jednoj utakmici ubacio 50 ili više poena.

Krilni igrač Dallas Mavericksa zabio je 51 poen u porazu od Orlando Magica i tako srušio rekorde koje su držali Brandon Jennings i LeBron James. Veliki udarac za Lakerse: Evo koliko neće moći računati na Luku Dončića Do povijesnog učinka stigao je nešto više od dvije minute prije kraja utakmice, a s 19 godina i 103 dana postao je najmlađi u toj kategoriji. Susret je završio s 51 poenom, šest skokova i tri asistencije, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je Magic slavio 138:127. Ranije ove sezone zabio je i 49 poena protiv Charlotte Hornetsa. Iako Flagg igra sjajno, Mavericksi proživljavaju tešku sezonu te pet utakmica prije kraja imaju omjer 24-53, pa je on jedna od rijetkih svijetlih točaka momčadi.

New York Knicks (50-28) su sinoć na svom terenu s visokih 136-96 demolirali Chicago Bullse, a do pobjede ih je s 31 košem i osam skokova predvodio OG Anunoby.

Mitchell Robinson je dodao 17 koševa i 11 skokova za New York koji je poveo 20-1 i nije zaostajao ni u jednom trenutku utakmice. Jalen Brunson vratio se u postavu i ubacio je 17 koševa uz 10 asistencija za New York koji je dosegao 50 pobjeda treću sezonu zaredom i zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji. Collin Sexton je bio najbolji strijelac Chicaga (29-48) s 19 ubačaja. Chicagu je ovo sedmi poraz zaredom. Bullsi će propustiti doigravanje četvrtu sezonu zaredom i osmi put u posljednjih devet sezona.

Druga momčad Istoka Boston Celtics (52-25) su u gostima također uvjerljivo sa 133-101 svladali domaće Milwaukee Buckse. Jaylen Brown je postigao 26 poena, a Jayson Tatum 23 poena, 11 skokova i devet asistencija za Boston kojem je to druga uzastopna pobjeda i peta u posljednjih šest utakmica. Milwaukee (30-47) je izgubio drugu uzastopnu utakmicu i šestu u posljednjih sedam utakmica. Taurean Prince je bio najučinkovitiji u redovima Bucksa s 18 poena, AJ Green je ubacio 15 koševa, a Kyle Kuzma i Pete Nance svaki su dodali po 14. Milwaukee je ponovno bio u oslabljenom sastavu, igrajući bez Ryana Rollinsa, Kevina Portera Jr., Bobbyja Portisa, Garyja Trenta Jr. i, ponajviše, Giannisa Antetokounmpa. Tijekom utakmice, ESPN je izvijestio da NBA istražuje Buckse zbog njihovog postupanja u vezi s Antetokounmpovim zdravljem i politikom sudjelovanja igrača, budući da je Antetokounmpo prije utakmice rekao medijima da je dostupan i da želi igrati, ali da ga se sprječava.

Visoku pobjedu upisali su i Atlanta Hawksi koji su u New Yorku sa 141-107 nadigrali domaće Brooklyn Netse. CJ McCollum postigao je 25 poena za Atlantu (45-33) u njezinoj četvrtoj pobjedi zaredom. Nickeil Alexander-Walker dodao je 21 poen za Hawkse koji su vodili dvoznamenkastom razlikom veći dio utakmice i cijelo drugo poluvrijeme nakon što je postigao prvih 10 poena u utakmici. Netsi (18-59) su se približili na pola utakmice Washington Wizardsima i imaju najgori omjer u ligi. Nic Claxton predvodio je Netse sa 16 poena, Malachi Smith je dodao 15, a novak Nolan Traore 13.

Philadelphia 76ers (43-34) su kod kuće sa 115-103 pobijedili gostujuće Minnesota Timberwolvese i trenutno drže posljednje zajamčeno mjesto u doigravanju Istočne konferencije. Do slavlja ih je vodio Paul George s 23 poena, a Kelly Oubre je ubacio 21 koš. Joel Embiid je zabio 19 koševa uz 13 skokova i sedam asistencija za Philadelphiju, dok je George dodao šest skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte.

Kod Minnesote (46-31) najbolji su s 21 košem svaki bili Julius Randle i Bones Hyland. Minnesota vodi protiv Phoenixa s četiri utakmice prednosti u borbi za konačno mjesto u doigravanju Zapadne konferencije.

Nakon što je postigla samo 41 poen u prvom poluvremenu, Philadelphia je u trećoj četvrtini postigla 42 poena. Timberwolvesi su vodili 70-68 manje od tri minute prije kraja četvrtine prije nego što su Sixersi napravili seriju 15-1. Embiidova trica donijela je Philadelphiji vodstvo prije nego što su Maxey i Quentin Grimes zajedno postigli 10 od sljedećih 12 poena momčadi, dajući zamah prema domaćinima. Minnesota je u samo dvije minute u zadnjoj četvrtini prepolovila zaostatak od 12 poena, a trica Naza Reida smanjila je rezultat na 85-79. Međutim, Sixersi su uzvratili s 11 uzastopnih koševa, a trica Georgea dovela je do vodstva od 96-79 7:24 minuta prije kraja. Timberwolvesi su se opet oporavili i smanjili zaostatak na 109-103 minutu i pol prije kraja, ali Oubre je zabio dvije trice u dva uzastopna napada i osigurao pobjedu.

Charlotte Hornets (42-36) su na svom terenu sa 129-108 bili bolji od Indiana Pacersa što im je osam pobjeda u zadnjih deset utakmica čime su ostali u utrci za mjesto među prvih šest u Istočnoj konferenciji. Brandon Miller je postigao 22 poena, Kon Knueppel je ubacio 20, a Miles Bridges 19. Pascal Siakam je s 30 poena i šutom od 13 od 24 predvodio Indianu, koja je odavno eliminirana iz borbe za doigravanje. Quenton Jackson postigao je 16 poena, a Jay Huff i Kobe Brown po 12 poena.

Sacramento Kings su sa 117-113 svladali gostujuće New Orleans Pelicanse nakon što su nadoknadili zaostatak o 17 koševa iz prvog poluvremena. Rookie Maxime Raynaud je bio najbolji strijelac Sacramenta s 28 koševa, osam skokova, četiri asistencije i dvije blokade. Nique Clifford dodao je 23 poena i sedam asistencija, a Daeqwon Plowden 17 poena. Kingsi su pobijedili dvije utakmice zaredom i poboljšali svoj omjer na 21-57, dok je New Orleans izgubio sedam utakmica zaredom i pao na 25-53. Jeremiah Fears imao je 28 poena, osam skokova i šest asistencija za Pelicanse. Siddiq Bey dodao je 20 poena, a Zion Williamson i Trey Murphy III svaki po 13. Karlo Matković nije igrao za Pelicanse.

Toronto Raptorsi su izgradili vodstvo u prvom poluvremenu, povećali ga u trećem i lagano pobijedili domaće Memphis Grizzliese sa 128-96. RJ Barrett je postigao 25 ​​poena, Brandon Ingram 17 poena i sedam skokova za Toronto koji je ostao sedmi u Istočnoj konferenciji, iako ima isti omjer kao i šestoplasirana Philadelphia. GG Jackson predvodio je Memphis s 30 poena, a Cedric Coward 15. Grizzliesi su izgubili osmi put u devet utakmica. Jackson je šutirao 10 od 16 iz igre.

Houston Rockets su upisali petu pobjedu zaredom svladavši kod kuće sa 140-106 Utah Jazz. Kevin Durant je ubacio 25 koševa i dodao pet asistencija. Amen Thompson je zabio 21 koš, a Alperen Sengun 19 za Rocketse (48-29), koji su u četvrtak osigurali mjesto u doigravanju. Zaostaju jednu utakmicu za Denverom na četvrtom mjestu Zapadne konferencije. Cody Williams predvodio je Jazz s 27 poena i 11 skokova, ali su šutirali samo 5 od 27 iza linije za tri poena. Utah (21-57) je izgubio osam uzastopnih utakmica i 12 od 13.

