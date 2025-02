Giannis neće nastupiti na All-Star utakmici, evo tko će ga zamijeniti

Podijeli :

AP Photo/Morry Gash via Guliver

Zvijezda Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo zbog ozljede neće moći nastupiti na All Star utakmici, a njega će na tom NBA spektaklu zamijeniti košarkaš Atlante Trae Young.

Tako će 26-godišnji Young po četvrti put u karijeri nastupiti na All Star utakmici koja će se ovaj put održati u San Franciscu i to 16. veljače. U dosadašnjem dijelu sezone Young je prvi asistent NBA lige s prosječno 11.4 asistencije po utakmici, dok uz to ima prosjek od 23.5 poena po susretu.

Ove godine All Star utakmica će se igrati u novom formatu, odigrat će se mini-turnir s četiri momčadi. Tri su odabrale nekadašnje NBA zvijezde Charles Barkley, Shaquille O’Neal i Kenny Smith i to od igrača koji su dobili najviše glasova navijača, medija i trenera, dok će četvrtu momčad činiti igrači pobjedničke momčadi dvoboja nadolazećih zvijezda koji će se odigrati 14. veljače.

Prvo će se odigrati dva polufinalna ogleda, a pobjednici polufinala odmjerit će snage u finalu. Sve tri utakmice igrat će se na način da će pobjednik postati momčad koja prva dođe do minimalno 40 poena.