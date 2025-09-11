NBA uvodi novo pravilo, završnice će biti još atraktivnije

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Nova sezona NBA lige kreće 2. listopada, a uoči početka vodstvo je usvojilo promjenu pravila koja se odnosi na šuteve s velike udaljenosti u završnici četvrtina.

Od sada će se svi pokušaji s udaljenosti od najmanje 11 metara, upućeni u posljednje tri sekunde prve, druge ili treće četvrtine, voditi kao timski pokušaj, a ne kao individualni šut igrača.

Novo je pravilo već bilo testirano tijekom Ljetne lige u Las Vegasu te na turnirima u Utahu i Kaliforniji, a nakon pozitivnih reakcija odlučeno je da se uvede od početka nove sezone.

“Očekujemo da će igrači još češće pokušavati šutirati s distance u tim situacijama, što je i bio cilj testiranja tijekom srpnja. Natjecateljski odbor je u proteklim mjesecima dao punu podršku ovoj prilagodbi”, poručili su iz NBA lige.

Podaci tvrtke SportRadar pokazali da je prošle sezone pogođeno tek oko četiri posto ovakvih šuteva, pa se ovom promjenom želi smanjiti negativan učinak tih promašaja na osobnu statistiku igrača i dodatno potaknuti atraktivnost završnica četvrtina.