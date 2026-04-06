Mijatović za SK: ‘Ovo je jedan od boljih Final Fourova, finale će biti pravi spektakl!’

Tomislav Mijatović, aktualni hrvatski košarkaški izbornik koji godinama pomno prati NCAA ligu i jedno je vrijeme živio u Sjedinjenim Američkim Državama, za Sport Klub analizira završnicu sezone i fenomen March Madnessa.

U noći s ponedjeljka na utorak igra se veliko finale, koje ljubitelji košarke mogu pratiti u izravnom prijenosu na programu Sport Kluba od 02:45 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Na završni turnir krenulo je 68 momčadi, a nakon mjeseca ludila i iznenađenja, u travnju su ostala četiri najbolje sveučilišta koja su izborila nastup na Final Four koji se igra u Indianapolisu.

U velikom finalu pred više od 70.000 gledatelja, koliko stane na tribine Lucas Oil Stadium, igrat će UConn Huskies i Michigan Wolverines.

Mijatović u razgovoru za Sport Klub donosi stručni pogled na završnicu, razvoj europskih igrača u NCAA sustavu i sve veći utjecaj međunarodne košarke na američku scenu.

Tomislave, je li ovogodišnji Final Four opravdao vaša očekivanja?

“Što se Final Foura tiče, moram reći da se igra sjajna košarka i da je atmosfera baš fenomenalna i, po meni, ovo je jedan od boljih Final Fourova do sada koje sam pratio. Prije početka March Madnessa imao sam neku listu favorita gdje su mi na vrhu bili Duke, pa nakon njih Michigan State, a razlog su neke stvari koje kod njih pomno gledam i pratim, na koje gledam kao trener.

Ta dva sveučilišta sam izdvojio i zbog stila igre, zbog prihvaćanja jednog posebnog igranja košarke. Naravno, pratio sam pomno i sveučilište Illinois Fighting Illini zbog pet igrača s prostora bivše države, od kojih četvorica igraju važnu ulogu. Među njima su blizanci Tomislav i Zvonimir Ivišić, naša dva reprezentativca i, rekao bih, naše dvije velike košarkaške nade, i moram reći da mi je jako drago zbog njih te da sam za njih navijao u polufinalu koje sam gledao s velikom pozornošću. Illinois je kroz cijelu sezonu igrao baš drukčiju košarku od ostalih sveučilišta, imaju onaj europski štih, što su i njihovi protivnici mogli osjetiti.”

Kako ste vidjeli polufinalne utakmice i je li njihov ishod bio očekivan?

“Apsolutno su obje polufinalne utakmice opravdale status Final Foura i mislim da su dvije bolje ekipe pobijedile. No, s druge strane, da su dalje prošli Illinois i Arizona, ne bi bilo iznenađenje niti nepravedno. Uvijek je na Final Fouru tako. Što se finala tiče, mislim da je sve otvoreno, a nekakvu manju prednost dajem toj širini koju ima Michigan jer su stvarno pogodili s transferima, s portalom, tj. s igračima koje su doveli s drugih sveučilišta u prijelaznom roku.

Napravili su ekipu koja ima size, dakle puno visokih igrača koje predvodi Španjolac Aday Mara od 220 cm. Taj dečko je regrutiran od strane UCLA-a, gdje očito nisu imali strpljenja kad je bio brucoš, tako da je transfer na Michigan bio pravi potez. Uz njega imaju još dva do tri igrača s ozbiljnim ‘sizeom’, dakle par visokih, i po meni su jedna jako interesantna ekipa. Uz sve to imaju i brzinu i, zapravo, imaju baš sve da odu do kraja! S druge strane je tu coach Hurley koji ima taj svoj specifičan sustav koji je UConn Huskies, tj. Connecticut, ponovno digao na taj visoki nivo. Uostalom, govorimo o sveučilištu koje je 2023. i 2024. otišlo do kraja i oni znaju kako igrati ovakve utakmice. Tu pogotovo mislim na Alexa Karabana koji je bio dio te pobjedničke ekipe i sada je iskusni senior koji je bio s njima kad su osvajali te naslove.

Uz to se UConn dokazao u utakmicama kada su bili i po 20 razlike u minusu, pokazali su da se znaju vratiti i pobijediti, a tu pogotovo mislim na utakmicu protiv Dukea u borbi za odlazak na Final Four. Ukratko, finalna utakmica bit će stvarno jedna velika ‘head-to-head’ borba i čeka nas pravi košarkaški spektakl u kojem ćemo uživati, pa neka pobijedi bolja ekipa. Nisam dobar prognozer, ali mislim da se očekuje jedno fenomenalno finale i da svatko tko voli košarku to jednostavno mora pogledati. To će biti jedna poslastica i pravi košarkaški spektakl za sve košarkaške sladokusce.”

Spomenuli ste braću Ivišić, na koje uskoro računamo i u seniorskoj reprezentaciji. Može li njihov uspjeh, kao i izdašni NIL ugovori, pokrenuti novi val odlazaka iz Europe?

“Pratim ih godinama i ovim putem šaljem braći Ivišić iskrene čestitke, ali ne samo njima nego cijelom stručnom stožeru koji predvodi Brad Underwood te ostatku momčadi Illinoisa jer su napravili sjajan posao ove godine. Mislim da je Illinois ovakvim potezom regrutiranja igrača, gdje na širem rosteru imaju čak šest igrača s područja bivše države, od čega su tri Hrvata, na taj način potaknuo i ostale igrače iz naše regije.

Što želim reći? Mislim da ćemo uskoro vidjeti još više i više pritiska na europske igrače, pogotovo na profil igrača kakve je Illinois odabrao proteklih godina, te da će neka sveučilišta pokušati kopirati njihov model kako bi ostvarila uspjeh i napravila sličnu stvar.”

Za kraj, kakvo je vaše mišljenje o NIL ugovorima koji nekim igračima u NCAA ligi omogućuju milijunsku zaradu? Najavljuje se novi val odlazaka, a među imenima je i hrvatski reprezentativac Roko Prkačin.

“Sezona još nije gotova i pričekajmo da transferi koji su najavljeni budu službeni, ali činjenica jest kako se NCAA liga pretvara u jako ozbiljnu i snažnu ligu. Stvaraju se i tzv. mega-konferencije i definitivno je za očekivati kako počinje nekakav novi trend koji samo raste, a tu mislim na odlazak europskih igrača u Ameriku. Tu ne mislim samo na europske, nego i iz ostatka svijeta, posebno Australce, i NCAA liga sve više postaje globalna jer neka sveučilišta danas su u stanju imati velike NIL budžete.

No, taj odljev igrača me ne brine jer većina tih talenata neće otići u NBA ligu i većina njih će se vratiti u Europu. Dakle, na kraju krajeva i mi u Europi mogli bismo profitirati na određeni način povratkom svih tih igrača iz SAD-a gdje će proći kroz odlične košarkaške programe i vrhunsko natjecanje. Meni je to osobno dobro i veselim se i mi u Europi ne trebamo se bojati što veći broj mladih igrača odlazi. OK, falit će nam, ali i na to se svi zajedno moramo adaptirati i s tim moramo živjeti. Na koncu će sve za nas u Europi ispasti okej.”