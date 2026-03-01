Mijatović otkrio sastav za uzvrat protiv Njemačke: ‘Znamo što trebamo raditi’

Podijeli :

Marin Sušić/HKS

Nakon pobjede nad Njemačkom, pred punim Draženovim domom, reprezentacija Hrvatske stigla je na uzvratnu utakmicu u Bonn.

Izbornik Hrvatske Tomislav Mijatović otkrio je razmišljanja pred utakmicu.

“Svi su igrači već u ovakvim situacijama bili dosta puta, kako u svojim klubovima, tako i ranije u reprezentaciji. Naravno da postoji određeni umor, no u našoj situaciji to je jedan pozitivan umor koji služi i kao dodatna motivacija.

Znamo što smo napravili jučer, znamo kako su igrači svojim zalaganjem, trudom i maksimalnim angažmanom u svakom aspektu košarkaške igre nagradili i publiku i same sebe. Međutim, to još uvijek nije bilo nikakvo finale, to je bila jedna utakmica i prilika za skupljanje novih bodova, jednako kao i sutra.

Čeka nas iznimno teško gostovanje u Bonnu. Analizirali smo neke stvari u sklopu stožera, to ćemo napraviti i s igračima. Znamo što trebamo raditi, znamo stvari koje trebamo promijeniti i na koje se trebamo prilagoditi.

Danas radimo regeneracijski dio na terenu uz određene postavke 5 na 0 i 5 na 5 na pola terena i naravno dosta pozicijskog šuta. Stvari su to koje su u ovom trenutku najpotrebnije našim igračima, aktivna rekuperacija da se vrate u pravo stanje tijela i uma za ovu utakmicu.”

Otkrio je sastav Hrvatske.

“Naš sastav će biti isti kao na utakmici u Zagrebu. Po najnovijim informacijama koje posjedujemo, u sastavu Njemačke mogla bi se naći jedna do dvije promjene. Mi imamo rješenja i za opciju A i B u njihovom rosteru, ali se, prije svega, koncentriramo na sebe.”

Utakmica s Njemačkom na rasporedu je danas s početkom u 18 sati.