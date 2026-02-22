Marca i As oduševljeni Hezonjom: ‘To bi zapanjilo i najmaštovitijeg redatelja!’

Podijeli :

CordonxPress LOF via Guliver

Mario Hezonja postao je sportski junak dana u Španjolskoj nakon što je košarkašima Real Madrida donio veliki preokret i pobjedu 108:106 protiv Valencije za plasman u finale Kupa.

Valencia je nakon prve četvrtine imala čak 18 poena prednosti, a 16 sekundi prije kraja vodila je s pet razlike. Sve minuse Reala poništio je Hezonja, koji je susret završio s 25 poena, uz impresivnih sedam pogođenih trica.

U završnici se činilo da ni hrvatska zvijezda više ne može spasiti Real jer je vremena bilo malo, a Valencijina prednost osjetna. Ipak, Hezonja je najprije pogodio tricu i smanjio zaostatak na dva poena, a potom, nakon što su suigrači presjekli loptu, šest sekundi prije kraja ponovno zabio za vodstvo 107:106. Konačnih 108:106 postavio je Facundo Campazzo realiziravši jedno od dva slobodna bacanja.

Vodeći španjolski mediji danas slave hrvatskog košarkaša. Marca u tekstu naslova “Hezonja je izveo čudo i poslao Real u finale” piše:

“Hrvat je prosuo svoju magiju i donio nevjerojatnu pobjedu Realu jer je do poluvremena Valencia gazila suparnike i činilo se da će pobijediti ne samo do poluvremena nego i do kraja” te dodaje:

“Hezonja je poništio zaostatke iz prve polovice, a onda je u trećoj četvrtini ponovno tricom donio Realu izjednačenje, a idućim košem i tek drugo vodstvo na utakmici. U posljednjoj četvrtini sve se svelo na obračun najboljih igrača. Jean Montero je 19 od 26 poena zabio u ključnoj dionici. Međutim, izgubio je loptu koja je Hezonji omogućila da postane heroj. Hrvat je to izveo tako što je zabio tri trice. Još dugo vremena nećemo vidjeti utakmicu kao što je bila ova.”

O Hezonji piše i As uz naslov “Super Mario izveo je epski preokret”.

U tekstu navode:

“Hrvat je u posljednjih 75 sekundi zabio tri trice. Tako je izveo preokret kakav bi zapanjio i najmaštovitijeg redatelja. Vidjeli smo svašta u klasicima Kupa kralja, ali ovo što su priredili Valencia i Real, predvođenim Hezonjom, jest drama za povijest u smislu drame, emocija i čiste košarke, uz brutalan preokret.

Real je bio poražen i prežaljen, ali je onda izveo epski preokret vođen nepogrešivim Super Marijem Hezonjom. Možemo prepričavati što je napravio, ali ne možemo objasniti. Zapamtite samo jedno ime: Super Mario. Vodit će Real u borbi za 30. naslov u Kupu protiv pobjednika utakmice Barcelone i Baskonije.”