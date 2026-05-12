Košarkašice Broda na Savi uvjerljive u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske

ŽKK Brod na Savi

U prvom susretu finala doigravanja prvenstva Hrvatske, košarkašice Broda na Savi pobijedile su u ŠD Vijuš u Slavonskom Brodu ekipu Šibenika sa 100-64 i u seriji na tri pobjede povele s 1-0.

Prva utakmica finala doigravanja protekla je u potpunoj dominaciji Broda na Savi.

Nakon što su Šibenčanke povele s 3-0, uslijedila je serija Brođanki od čak 20-0. Šibenik je do kraja prve četvrtine smanjio na 27-15, međutim domaće igračice su u drugoj dionici povele s 20 koševa prednosti, a u trećoj je u jednom trenutku bilo +35 (74-39). Posljednja četvrtina bila je tek odrađivanje posla za konačnih 100-64 za odabranice Dražena Rimarčuka.

Brod su predvodile Iva Slonjšak s 22 koša i devet skokova, Kiara Jackson s 19 koševa uz pet skokova i šest asistencija, dok je Tamia Ugass dodala 18 koševa i čak 15 skokova.

Na suprotnoj strani najefikasnije su bile Bendu Yeaney s 19 koševa, te Josipa Milković sa 16 koševa.

Druga utakmica je 15. svibnja u Šibeniku, a treća 19. svibnja ponovo u Slavonskom Brodu. Eventualna četvrta i peta utakmica igrat će se 22. svibnja u Šibeniku, odnosno 26. svibnja u Slavonskom Brodu.