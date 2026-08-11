U Veliku Goricu stigao igrač koji je igrao za Zrinjski, a s Celjem je bio prvak

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HNK Gorica

Početkom 2026. godine Pranjić je preselio u Sloveniju, gdje je potpisao za NK Celje. U dresu slovenskog kluba stekao je vrijedno iskustvo igranja na europskoj sceni, a sezonu 2025./26. zaključio je osvajanjem naslova prvaka Slovenije.

HNK Gorica dobila je novo pojačanje u ofenzivnom dijelu momčadi. Jakov Pranjić stiže u Veliku Goricu na posudbu uz mogućnost otkupa te će u ovoj sezoni nositi crveno-crni dres.

Pranjić je rođen 13. siječnja 2001. godine u Bjelovaru, a riječ je o igraču koji može pokriti više pozicija u ofenzivnom dijelu momčadi, prvenstveno na mjestu ofenzivnog veznog i krilnog napadača.

Nogometni put gradio je kroz mlađe kategorije Bjelovara i Jaruna, a upravo je u Jarunu napravio iskorak u seniorski nogomet. U siječnju 2025. godine potpisao je profesionalni ugovor s hrvatskim drugoligašem. Iste je godine uslijedio transfer u HŠK Zrinjski Mostar, gdje je nastupao u najvišem rangu bosanskohercegovačkog nogometa.

Početkom 2026. godine Pranjić je preselio u Sloveniju, gdje je potpisao za NK Celje. U dresu slovenskog kluba stekao je vrijedno iskustvo igranja na europskoj sceni, a sezonu 2025./26. zaključio je osvajanjem naslova prvaka Slovenije.

Sada se vraća u Hrvatsku i karijeru nastavlja u Velikoj Gorici.