Jordan o GOAT-u: ‘Nikada nećete naći pravi odgovor na to pitanje’

Iako mnogi odmah pomisle na njega, Jordan kaže da to nije jednostavno procijeniti.

“Nikada nećete naći pravi odgovor na to pitanje. Nikada. Ljudi vole o tome pričati, debatirati, vrtjeti se u krug, ali nema pravog odgovora“, rekao je poznati Jordan, a potom dodatno pojasnio:

“Što znači najbolji u povijesti? To za mene ne postoji. Svi znamo kakav utjecaj na igru su imali LeBron James ili Kobe Bryant. Svaki igrač koji je dolazio unaprijedio je košarku. Međutim, isto tako ne smijemo zaboraviti one prije njih, od kojih su oni učili.“

Jordan kaže da žali zbog jedne stvari:

“Volio bih da sam na svom vrhuncu mogao igrati protiv Lebrona ili Kobeja. Ali što bi bilo, nikada nećemo saznati. Nemam nikakvu animozitet prema današnjim zvijezdama, ali neki ga imaju jer se zaboravlja koliki je njihov doprinos bio.“

Na kraju, Jordan zaključuje:

“Ljudi lako zaboravljaju neke stvari. Kakav je igrač bio Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell sa svojih 11 titula… Mi ih guramo sa strane, zaboravljamo ih i kažemo da nisu u priču. To nema nikakvog smisla. Zato je za mene cijela GOAT debata besmislena.“