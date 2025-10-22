Jordan iskreno: Godinama nisam dodirnuo loptu, a onda traže da pogodim bacanje

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Michael Jordan, kojeg mnogi smatraju najvećim košarkašem svih vremena, u suradnji s Mikeom Tiricom imat će seriju koja će se emitirati na NBC-u tijekom sezone 2025./26.

U ekskluzivnom gostovanju emitiranom tijekom poluvremena utakmice Oklahoma City Thunder – Houston Rockets, Jordan je najavio svoj novi projekt, “MJ: Uvidi u izvrsnost”, izvještava NBA.com.

Tijekom intervjua, Jordan je otvoreno govorio o tome kako provodi vrijeme u mirovini i podijelio anegdotu o trenutku kada je osjetio nevjerojatan pritisak s loptom u ruci. Rekao je da godinama nije dodirnuo košarkašku loptu kada su ga zamolili da izvede slobodno bacanje.

Posljednji put je šutirao, rekao je, prije nekoliko godina kada je unajmio kuću tijekom Ryder Cupa. Vlasnik kuće ga je zamolio da izvede slobodno bacanje pred svojim unucima, a Jordan je rekao da je to bio najnervozniji trenutak koji je osjetio u dugo vremena.

“Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od svojih roditelja o tome što sam učinio prije 30 godina, pa su njihova očekivanja bila utemeljena na tome, a ja nisam dotaknuo košarkašku loptu“, rekao je Jordan.

Na Tiricovu opasku da se nada da je Jordan ipak pogodio šut, Jordan je odgovorio u svom stilu:

“Apsolutno. Osjetio sam najveće zadovoljstvo, cijeli mi je vikend uljepšalo to što sam uspio udovoljiti njihovoj djeci, jer nisam znao mogu li to učiniti.”

Jordan je osvojio šest NBA prvenstava s Chicago Bullsima, 10 puta je bio najbolji strijelac lige, a njegov prosjek od 30,1 poena po utakmici i dalje je najveći u NBA.