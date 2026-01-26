Hrvatski trener preuzeo klub iz ACB lige

Podijeli :

Piotr Matusewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski trener ima novi angažman.

Žan Tabak potpisao je ugovor s MoraBanc Andorrom do kraja ove sezone.

Iskusni 55-godišnjak službeno je imenovan u ponedjeljak, nedugo nakon što je klub objavio raskid suradnje s Joanom Plazom koji je Andorru preuzeo na polovici sezone 2024./25.

U regularnom dijelu španjolske ACB lige Andorra ima omjer 4-13, što ju smješta jednu pobjedu iznad zone ispadanja.

Novi trener Andorre jako je dobro upoznat s ACB ligom. U dva je navrata radio kao pomoćni trener Real Madrida – pod vodstvom svog prethodnika Plaze od 2006. do 2009. te pod Pablom Lasom od 2014. do 2015. godine. Također je bio Plazin pomoćnik u Cajasolu Sevilli do 2011. godine. Njegove samostalne trenerske epizode u Španjolskoj uključuju Gironu u sezoni 2011./12. LEB Ora, potom ACB angažmane u Laboral Kutxi (danas Baskonia) u sezoni 2012./13., Montakit Fuenlabradi 2015., Real Betis Energía Plusu u sezoni 2016./17., kao i njegov posljednji španjolski posao u Hereda San Pablo Burgosu 2021. godine.

Hrvatski strateg vodio je Maccabi FOX Tel Aviv u sezoni 2015./16., bio je trener Stelmet Enea Zielone Góre od 2019. do 2021., a Trefl Sopot vodio je 2012. godine te u razdoblju od 2022. do 2025.

Bio je Tabak i izbornik seniorske reprezentacije Slovačke od 2018. do 2021., nakon što je prethodno bio pomoćnik u hrvatskoj reprezentaciji 2014. godine. Igračku karijeru obilježio je naslov NBA prvaka s Houston Rocketsima 1995., kao i tri naslova prvaka Europe s Jugoplastikom/POP 84 (danas Split) u razdoblju od 1989. do 1991. godine.

Naslijedivši Plazu u Andorri, Tabak će momčad preuzeti već na treningu u utorak, a debitirat će na klupi u subotu, kada MoraBanc Andorra u 18. kolu regularnog dijela španjolskog prvenstva na domaćem terenu dočekuje Gran Canariu.

