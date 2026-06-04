Rijeka umjesto Zlomislića dovodi mladog srpskog reprezentativca?

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NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Iako se još čeka službena potvrda mogućeg odlaska bosanskohercegovačkog reprezentativca Martina Zlomislića, u nogometnim krugovima sve se više govori o potencijalnom dolasku novog vratara na Rujevicu. Prema navodima medija iz Srbije i Poljske, među glavnim kandidatima za pojačanje Rijeke nalazi se Veljko Ilić, mladi srpski reprezentativac koji trenutno nastupa za poljski Widzew Łódź.

Dvadesetdvogodišnji vratar prošlog je ljeta stigao u Poljsku iz TSC Bačke Topole u transferu vrijednom oko pola milijuna eura te je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Unatoč velikim očekivanjima nakon dolaska, nije uspio izboriti status standardnog prvotimca.

Tijekom protekle sezone upisao je svega desetak nastupa u svim natjecanjima, dok su u završnici prvenstva prednost među vratnicama dobivali njegovi konkurenti. Zbog toga je redovita minutaža postala jedan od ključnih ciljeva u nastavku njegove karijere.

Ilić iza sebe već ima značajno iskustvo za svoje godine. U dresu TSC-a skupio je više od stotinu seniorskih nastupa te nastupao u europskim natjecanjima, što ga čini zanimljivom opcijom za klub koji želi ostati konkurentan na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Rijeka, koju u nadolazećoj sezoni očekuju europske kvalifikacije, traži dodatnu kvalitetu i konkurenciju na vratarskoj poziciji, a upravo bi Ilić mogao biti jedno od rješenja. Trenutačno se nalazi na okupljanju srpske reprezentacije gdje čeka priliku za prvi nastup u seniorskoj konkurenciji.

Hoće li pregovori rezultirati transferom na Rujevicu zasad nije poznato, no potencijalni dolazak mladog vratara mogao bi biti koristan potez i za klub i za igrača koji traži veću ulogu i kontinuitet nastupa.