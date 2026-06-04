VIDEO / Mundijal Specijal: Upoznajte grupu B u kojoj igra Bosna i Hercegovina

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U četvrtoj epizodi našeg Mundijal Specijala stigao je red na skupinu B u kojoj sudjeluje Bosna i Hercegovina. Naš Denis Draganović ugostio je različita lice iz svijeta sporta. Tako su Bosnu i Hercegovinu najavili Elvir Bolić i Edin Isanović, Švicarsku izbornik njihove U-19 reprezentacije Ilija Borenović, Kanadu Luka Vučko dok je o Kataru govorio Zoran Levnaić, bivši nogometaš koji posljednjih nekoliko godina boravi na Bliskom istoku. Što su sve rekli o skupini B poslušajte u 30-minutnoj emisiji.

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