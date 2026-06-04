Ćaleta-Car propustio još jedan trening Vatrenih: Upitan je za utakmicu sa Slovenijom

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver Image

Hrvatska reprezentacija i dalje ne može računati na Duju Ćaletu-Cara na treninzima jer stoper zbog problema s leđima nije sudjelovao ni na današnjem okupljanju momčadi. Zbog iste tegobe propustio je i pripremni susret protiv Belgije, a prvotno se očekivalo da će se ubrzo vratiti u puni pogon te konkurirati za nastup protiv Slovenije.

Ipak, njegov nastup u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici protiv Slovenije u Varaždinu, koja počinje u 20:45, još uvijek nije otpisan te će konačna odluka ovisiti o njegovom zdravstvenom stanju uoči susreta.

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Ćaleta-Car je za hrvatsku reprezentaciju dosad upisao 38 nastupa i postigao jedan pogodak. Dvadesetdevetogodišnji branič ugovorno je vezan za francuski Lyon, no proteklu sezonu proveo je na posudbi u španjolskom Real Sociedadu.

Tijekom boravka u klubu iz San Sebastiana skupio je 32 nastupa u prvenstvu i Kupu kralja te pritom jednom zatresao protivničku mrežu. U reprezentaciji se, kada Hrvatska igra sa trojicom u posljednjoj liniji, najčešće koristi na poziciji središnjeg stopera.