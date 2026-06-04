Predsjednik Fenerbahčea osuđen na zatvorsku kaznu zbog ilegalnog klađenja

Turski sud je osudio 61-godišnjeg Sadettina Sarana, predsjednika Fenerbahcea, na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje, objavila je tamošnja novinska agencija Anadolu.
Saran je osuđen na dvije i pol godine uz novčanu kaznu od 10.500 eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće.
Saran, inače rođen u Denveru, 34. je predsjednik Fenerbahcea u povijesti, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja.
Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu mu kaznu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!