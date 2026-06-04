Predsjednik Fenerbahčea osuđen na zatvorsku kaznu zbog ilegalnog klađenja

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Turski sud je osudio 61-godišnjeg Sadettina Sarana, predsjednika Fenerbahcea, na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje, objavila je tamošnja novinska agencija Anadolu.

Saran je osuđen na dvije i pol godine uz novčanu kaznu od 10.500 eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće.

Saran, inače rođen u Denveru, 34. je predsjednik Fenerbahcea u povijesti, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja.

Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu mu kaznu.

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