Hrvatska svladala Makedoniju i s prvog mjesta prošla u sljedeću fazu kvalifikacija za Eurobasket

Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija je nakon poraza od Danske u gostima morala otputovati u Sjevernu Makedoniju na još jednom gostovanje. Izabranice Stipe Bralića su ipak izdržale mukotrpan put te su s uvjerljivih 91:53 porazile Makedonke i s prvog mjesta osigurale prolaz u sljedeću fazu kvalifikacija za Eurobasket.

Već nakon prve četvrtine bilo je jasno da je Hrvatska prejaka za Sjevernu Makedoniju. Nakon prvih 10 minuta hrvatske košarkašice dopustile su samo šest poena domaćoj reprezentaciji dok su same ubacile 21 poen. Ta prednost do poluvremena je znatno narasla pa je Hrvatska na veliki odmor otišla s 20 (45:25).

Dominacija Hrvatske nastavila se i u trećoj četvrtini pa je prednost prije posljednjih 10 minuta narasla na +33 (69:36). Povratak Makedonije ne bi bio moguć i da je bilo nešto manja razlika pa je Hrvatska pobjedu upisala s 91:53.

U slavlju Hrvatske najbolja je bila Shavonte Zellous koja je ubacila 18 poena, a sjajnu utakmicu odigrale su i Manuela Lazić koja je upisala double-double (11 poena i 12 asistencija) te talentirana 17-godišnja Olivia Vukoša koja je također ostvarila double-double s 15 poena i 10 skokova.

Ovom pobjedom Hrvatska je ponovno preuzela prvo mjesto skupine koje im je nakratko danas otela Grčka koja je svladala Dansku. Grčka reprezentacija je na omjeru 4-2, a ovim slavljem je i Hrvatska došla do tog omjera. Međutim, zbog boljeg međusobnog omjera Hrvatska je osvojila prvo mjesto u skupini F. Tako su izborile sljedeću fazu natjecanja koje će započeti u studenom ove godine.