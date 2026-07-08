Hrvat dobio novi izazov u BiH: Uz reprezentaciju vodit će i ambicioznu Bosnu

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Marcin Bulanda PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski košarkaški stručnjak Dario Gjergja novi je trener KK Bosna BH Telecom, objavio je u srijedu sarajevski klub.

Gjergja je s prvakom Bosne i Hercegovine potpisao trogodišnji ugovor, stoji u objavi na društvenim mrežama. Dodaje se da će Gjergja ‘biti na čelu jednog novog projekta koji klub sprema’.

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Bosna BH Telecom prošle je sezone osvojila dvostruku krunu u BiH, a Gjergja će na klupi naslijediti Muhameda Pašalića. Ova momčad nastupa i u ABA ligi.

Pedesetogodišnji Zadranin na klupu Bosne dolazi s bogatim međunarodnim iskustvom. Najveći trag ostavio je u belgijskom Oostendeu, koji je vodio od 2011. do 2025. godine i s kojim je osvojio 14 uzastopnih naslova prvaka Belgije. Tijekom rada u Belgiji osvojio je i osam belgijskih kupova te više puta bio biran za trenera godine.

Gjergja je trenersku karijeru gradio i u Hrvatskoj, gdje je radio kao pomoćni trener u Zagrebu i Ciboni, a bio je i dio stručnog stožera hrvatske reprezentacije na EuroBasketu 2015.

Od 2018. do 2025. vodio je reprezentaciju Belgije, a u studenome 2025. imenovan je izbornikom reprezentacije Bosne i Hercegovine, s kojom se plasirao u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.