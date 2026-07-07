Dambrauskas slavio u prvom pretkolu Lige prvaka

Podijeli :

(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Valdas Dambrauskas je prošle sezone donio povijesni naslov Sabahu iz Bakua, a uz to je azerbajdžanskom klubu donio i naslov u Kupu. Tim nastupima osigurao je mjesto u kvalifikacijama za Ligu prvaka gdje je njegov klub krenuo iz prvog pretkola. Suparnik im je bio The New Saints, klub koji nastupa u velškoj ligi, a zapravo se nalazi na području Engleske. Dambruskasov Sabah na kraju je slavio s 2:0.

Litavskom treneru, koji je poznat hrvatskoj javnosti po vođenju dva kluba u SHNL-u, Gorice i Hajduka, ovo je bila 15. utakmica u karijeri u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Njegov Sabah bio je veliki favorit protiv TNS-a, ali nakon prvog poluvremena nisu uspjeli pronaći put do gola gostiju iz Engleske.

Ipak, u drugom dijelu Dambrauskasova momčad stigla je do vodstva. Za to je u 66. minuti zaslužan bio Veljko Simić koji je u prošloj sezoni zabio čak 11 golova u azerbajdžanskoj Premier ligi.

Sabah je povećao prednost u 84. minuti, a ovaj put je u ulozi asistenta bio Simić dok je strijelac bio Jamajčanin Kaheem Paris. Do kraja susreta Sabah je dobio i crveni karton kojega je zaradio Steve Solvet.

Ovim slavljem Sabah je stigao na korak od prolaska u drugo pretkolo Lige prvaka gdje ih čeka pobjednik dvomeča između sjevernomakedonskog Vardara i finskog KuPS Kuopija.