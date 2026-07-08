Hrvatska U-19 uvjerljivo poražena od Španjolske u polufinalu Eura

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Cody Froggatt / Sportimage via Guliver Image

Hrvatski nogometaši do 19 godina starosti poraženi su u polufinalu Eura u Walesu od vršnjaka iz Španjolske s 0-3 (0-1).

Pogotke su za Španjolsku dali Xavi Espart (12), Jorge Salinas (54) i Ousmane Diallo (83).

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Izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu Španjolsku, ponajbolju momčad turnira, koja je ubilježila i četvrtu pobjedu na turniru.

Već u 12. minuti veznjak Barcelone Espart je preciznim prizemnim udarcem pogodio mrežu, a u 54. minuti je brzu i preciznu akciju Španjolaca golom okrunio lijevi bek Santandera Salinas. Konačnih 3-0 postavio je napadač Borussie Dortmund Diallo u 83. minuti.

Najbolju priliku za Hrvatsku propustio je Noa Mikić u 75. minuti.

U drugom polufinalnom dvoboju igraju momčadi Ukrajine i Njemačke.