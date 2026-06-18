Cibona ponovno u ABA ligi!

Podijeli :

Vedran Vlahović/KK Cibona

Čelnici ABA lige donijeli su odluku, a potom je uslijedilo i službeno priopćenje na internetskoj stranici regionalnog natjecanja kojim je potvrđeno pisanje Sport Kluba.

Naime, ABA liga će sljedeće sezone brojati 20 klubova, a elitnom regionalnom društvu pridružit će se Slovan iz Bratislave, koji će platiti posebnu pozivnicu u iznosu od pola milijuna eura, te aktualni prvak Hrvatske, Cibona iz Zagreba.

Problem je mogao nastati i zbog toga što Hrvatski košarkaški savez od Cibone traži da igra FIBA-inu Ligu prvaka i prvenstvo Hrvatske, u protivnom bi ostala bez 400 tisuća eura potpore. Ostaje nejasno na kojoj osnovi. Točnije, Savez bi subvencionirao prvaka Hrvatske ako nastupa u FIBA-inoj Ligi prvaka, ali ne i ako igra Eurokup?

U svakom slučaju, Cibona je donijela odluku te će održati sastanak s čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza kako bi riješili taj problem. Postoje i realni izgledi da u pregovorima posreduje Vlada Republike Hrvatske, pa čak i premijer Andrej Plenković.

ABA liga će sljedeće sezone imati tri predstavnika u Euroligi – Partizan, Crvena zvezda i Dubai – odnosno četiri u Eurokupu: Budućnost, Cedevita Olimpija, Cluj i Cibona. Spartak i Igokea ostat će u FIBA-inoj Ligi prvaka.