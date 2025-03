Giannis prešao brojku od 20 000 koševa, Bostonov duo oduševio

Podijeli :

AP Photo/Morry Gash via Guliver

Milwaukee Bucksi (36-25) su ostvarili najuvjerljiviju pobjedu u sinoćnjim dvobojima u NBA ligi, svladavši u svom Fiserv Forumu Dallas Maverickse sa 137-107, a Giannis Antetokounmpo je pritom ušao u klub igrača koji su tijekom NBA karijere ubacili najmanje 20.000 koševa.

Najbolji grčki košarkaš je za manje od 25 minuta ubacio 32 koša uz 15 skokova te tako došao do ukupno 20.010 poena i postao 52. igrač u povijesti NBA lige koji je prebacio granicu od 20.000 koševa. Samo petorica igrača koji su to ostvarili prije Giannisa su bili mlađi od 30-godišnjeg Grka, a to su bili sve sami velikani: LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain i Michael Jordan.

Antetokounmpo je treći europski košarkaš koji je prošao granicu od 20.000 koševa, a prije njega je to pošlo za rukom Dirku Nowitzkom (31.560) i Pauu Gasolu (20.894).

Najbolji strijelac Bucksa u pobjedi nad Dallasom bio je Damian Lillard s 34 koša, a Kevin Porter Jr. je s 10 poena, 11 skokova i 14 asistencija došao do trećeg ‘triple-doublea’ u karijeri, prvog u dresu Milwaukeeja. Prethodna dva je ostvario kao igrač Houstona.

Strijelce Dallasa predvodio je Klay Thompson s 28 koševa, a Naji Marshall je spojio 22 poena i 11 skokova.

Košarkaši Cleveland Cavaliersa (52-10) prva su momčad koja je osigurala nastup u ovogodišnjem doigravanju za NBA prvaka pobijedivši na svom parketu Miami Heat sa 112-107. Clevelandu je to 12. uzastopna pobjeda u aktualnom nizu, a do nje je Cavalierse predvodio Donovan Mitchell s 26 koševa, sedam skokova i pet asistencija. Po 16 poena su ubacili De’Andre Hunter i Evan Mobley, koji je uz to imao i 13 skokova, a ‘double-double’ učinak je ostvario i Darius Garland s 15 koševa i 10 asistencija.

Bam Adebayo je s 34 koša, 12 skokova i pet asistencija bio najbolji igrač u oslabljenom sastavu Heata, za koje zbog bolesti i ozljeda nisu igrali Tyler Herro, Jaime Jazquez Jr., Nikola Jović, Kel’el Ware i Andrew Wiggins. Unatoč tome, gosti su uspjeli preokrenuti zaostatak od 17 koševa iz druge četvrtine i doći do vodstva od sedam poena sredinom zadnjeg dijela utakmice.

Miami je u zadnje 2:55 minute ušao s minimalnim vodstvom (107-106), ali je Cleveland završnom serijom 6-0 došao do 52. pobjede u sezoni.

Veliku večer u TD Gardenu imao je Payton Pritchard koji je došao do dva osobna rekorda postigavši 43 koša i pogodivši 10 trica, a tome je dodao i 10 asistencija, u pobjedi Boston Celticsa koji su sa 128-118 svladali gostujuće Portland Trail Blazerse. Pritcharda je u stopu pratio Derrick White koji je večer završio s 41 košem, a statističke stupce je napunio Jaylen Brown s 18 poena, osam skokova i osam asistencija pa se u momčadi aktualnih prvaka nije osjetio izostanak Jaysona Tatuma, Kristapsa Porzingisa i Jruea Holidaya.

Strijelce Portlanda predvodio je Anfernee Simons s 30 koševa, Shaedon Sharpe je ubacio 25, a Jabari Walker 22 poena.

Vodeća momčad Zapadne konferencije Oklahoma City Thunder (51-11) petom je uzastopnom pobjedom (120-103), ostvarenom na gostovanju kod Memphis Grizzliesa, utvrdila svoju čelnu poziciju i nastavila borbu s Clevelandom za najbolji učinak u osnovnom dijelu sezone. Shai Gilgeous-Alexander je predvodio goste s 41 košem i osam asistencija. Jalen Williams je dao značajan doprinos s 20 poena i devet asistencija, a ‘double-double’ učinak od 10 koševa i 15 skokova imao je centar Isaiah Hartenstein.

Ja Morant je s 24 koša i šest asistencija bio najbolji strijelac Memphisa, dok su po 15 poena ubacili Desmond Bane i Scotty Pippen Jr.

Memphis (38-24) je četvrtim uzastopnim porazom pao na četvrto mjesto na Zapadu, a Grizzliese je preskočio Denver (40-22) domaćom pobjedom 116-110 protiv Sacramento Kingsa. Nuggetsi su u zadnjoj četvrtini preokrenuli devet koševa zaostatka dopustivši gostima samo 17 poena u tom dijelu utakmice (32-17).