Cibona pobjedom startala u Europi, ‘pali su’ Kosovari

Košarkaši Cibone pobjedom 93-79 (18-22, 29-19, 27-15, 19-23) protiv kosovskog Bashkimija u KC "Dražen Petrović" započeli su natjecanje u skupini J grupne faze FIBA Europa kupa.

Strijelce Cibone je predvodio Justin Roberson sa 21 košem. Krešimir Radovčić je ubacio 16 poena, a Žan Šiško je spojio 15 koševa i 10 asistencija. Kamaka Hepa je imao 12 poena i osam skokova.

Najbolji strijelac gostujuće momčadi bio je Kyan Anderson s 22 koša.

Cibona je imala 53% šuta iz igre (35/66), a Bashkimi 44% (31/70). Zagrebačka momčad je nadskakala suparnika (41-34).

Gosti iz Prizrena su u prvoj četvrtini bili bolja momčad te su je završili s vodstvom od četiri koša (18-22). No, momčad Ivana Rudeža je u drugoj četvrtini započela preokret. Proradio je vanjski šut, razigrao se Justin Roberson, a to je pokrenulo i njegove suigrače.

“Vukovi” su poluvrijeme završili s prednošću od šest koševa (47-41), a ona je već u početku treće četvrtine postala dvoznamenkasta i popela se do +18 (74-56). Zakucavanjem Renata Serdarušića u 31. minuti Cibona je došla na okruglih +20 (76-56).

Gosti su uspjeli gotovo prepoloviti taj zaostatak i doći u dva navrata na -11, ali je u zadnjem napadu Žan Šiško pogodio tricu za konačnih 93-79.

Cibona će u 2. kolu za pet dana ugostiti francuski Dijon koji je u prvom kolu pred svojim navijačima poražen u produžetku (88-96) od talijanske Reggiane.