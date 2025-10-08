Cedevita nanijela težak poraz Splitu u hrvatskoj Premijer ligi

Podijeli :

Foto: KK Cedevita Junior / Facebook

U prvoj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske košarkaši Cedevite Junior su na domaćem parketu svladali Split s 98-79 (34-23, 22-17, 19-25, 23-14).

Od samog početka Cedevita Junior je dominirala, pogotovo u napadačkom smislu. U uvodnih deset minuta domaćin je Splićanima postigao čak 34 poena, dok je Cedevita Junior na odmor otišla uz čak 56 postignutih poena. Nešto bolja igra Splita uslijedila je u trećoj dionici te je uoči posljednjih deset minuta Split došao na zaostatak 65-75.

Kratkog je vijeka trajala nada Splićana jer je odmah početkom zadnje dionice domaći sastav ponovno pobjegao na veliku razliku i osigurao pobjedu.

Prvi strijelac Cedevite Junior bio je Jordan Gainey s 22 poena. Corey Allen-Williams je za domaćina ubacio 21 poen uz čak devet asistencija i četiri skoka. Antonio Vranković je dodao 16 poena uz četiri skoka.

Kod Splićana je Ivan Perasović ubacio 17 poena uz dvije asistencije i osam skokova, dok je Leon Radošević postigao 15 poena uz tri skoka.

Na vrhu ljestvice su prvak Zadar, Dinamo-Zagreb i sinjski Alkar s omjerom 2-0. Splićani i Cedevita Junior sada imaju po dvije pobjede i jedan poraz.