Evo gdje gledati početak nove NBA sezone

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Nova NBA sezona 2025/26 počinje u utorak 21. listopada, a ljubitelji košarke moći će ekskluzivno u programu Sport Kluba pratiti uživo 240 čak utakmica.

Prema najavama bit će ovo sezona s puno očekivanja, ali i velikih znakova upitnika. Kao što je poznato Oklahoma City Thunderi ulaze u novu sezonu kao branitelji naslova i ujedno su prema mišljenju analitičara i kladionica glavni favoriti za ponavljanje uspjeha.

Upravo OKC otvara novu NBA sezonu okršajem protiv Houston Rocketsa, a sve možete pratiti u noći s utorka na srijedu od 1.30 sati na Sport Klubu 1.

Dupli program prve večeri zatvorit će LA Lakersi predvođeni Lukom Dončićem koji je već najavio pohod na titulu na domaćem terenu protiv Golden State Warriorsa Stepha Curryja. Taj susret pratite od 4 sata u noći s utorka na srijedu na kanalu Sport Klub 3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.