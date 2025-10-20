Samo na SK: Oklahoma brani naslov, Nikola Jokić i Denver još moćniji, a Istok je posebna priča

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Nova NBA sezona 2025/26 počinje u utorak 21. listopada, a ljubitelji košarke moći će ekskluzivno u programu Sport Kluba pratiti uživo 240 čak utakmica.

Za nekoliko dana napokon kreće nova NBA sezona, ukupno 80. jubilarna po redu. Prema najavama bit će to sezona s puno očekivanja, ali i velikih znakova upitnika. Kao što je poznato Oklahoma City Thunderi ulaze u novu sezonu kao branitelji naslova i ujedno su prema mišljenju analitičara i kladionica glavni favoriti za ponavljanje uspjeha.

No, nešto se pita i brojne konkurente, a tu pogotovo mislimo na Zapadnu konferenciju koja dugo nije bilo ovako moćna. Najveći konkurent Oklahoma City Thunderima bit će naravno Denver Nuggetsi koje predvodi trostruki MVP Nikola Jokić.

Tu su još od momčadi koje mogu otići do kraja svakako Houston Rocketsi koje je pojačao Kevin Durant, zatim Los Angeles Lakersi s tandemom LeBron James i Luka Dončić, a tu su naravno i Los Angeles Clippersi koji, ako ih ozljede zaobiđu, mogu jako daleko.

Ukratko svi ovi klubovi imaju realnu šansu za naslov prvaka.

Istočna konferencija pak doživljava možda najveću promjenu u posljednjem desetljeću – ozljede triju ključnih zvijezda otvorile su klubovima koji su godinama strpljivo gradili momčad i čekali iz prikrajka kao što su Cleveland Cavaliersi, New York Knicksi, Orlando Magic, Atlanta Hawksi i Detroit Pistonsi. Svi ti klubovi apsolutno imaju priliku ostvariti vrhunski rezultat.

ZAPADNA KONFERENCIJA: THUNDERI SU SVJESNI OPASNOSTI, ALI…

Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunderi su po svim pokazateljima favoriti broj jedan za osvajanje naslova prvaka za sezonu 2025-26. Prošle sezone ostvarili su nevjerojatan uspjeh – osvojili su Larry O’Brien trofej s učinkom od 68-14, što je druga najbolja sezona u povijesti franšize.

Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander, koji ima svega 27 godina, iza sebe ima najbolju sezonu karijere; osvojio je MVP nagradu, bio je najbolji strijelac lige s prosjekom od 32,7 koševa po utakmici, a nakon toga je kao MVP finalne serije vodio Thundere do titule.

Podatak kako je Gilgeous-Alexander postao tek četvrti igrač u NBA povijesti koji je u istoj sezoni postao MVP sezone, MVP finala te osvojio naslov najboljeg strijelca lige dovoljno govori. No, svi se s pravom pitaju može li ponoviti takvu sezonu?

Thunderi su zadržali gotovo cijelu prvu postavu – produžili su ugovore s Gilgeous-Alexanderom, Jalenom Williamsom i Chetom Holmgrenom, što drži Oklahoma City Thundere u razgovoru za naslov prvaka u sljedećih nekoliko godina. S najmlađim sastavom prvaka u posljednjih 48 godina, Thunder imaju najbolju obranu u ligi (koja je prošle sezone bila ključ uspjeha), nevjerojatnu dubinu klupe i lidera Gilgeousa-Alexandera koji je u pravom smislu riječi postao jedan od najvećih igrača u povijesti franšize. No, ono po čemu su igrači Thundera posebni jest sposobnost kontroliranja tempa utakmice i dominacije na obje strane terena.

DENVER NUGGETS

Može li ih netko skinuti s trona? Ako netko može prvi u redu su Denver Nuggetsi koji su, prema mišljenju mnogih stručnjaka, najveća opasnost za Thundere. Srpski centar Nikola Jokić, trostruki MVP i jedan od najboljih igrača današnjice, prošle sezone je odveo Denver do sedam utakmica u polufinalu Zapadne konferencije protiv Oklahoma Cityja. Ove godine Nuggetsi su imali fantastično ljeto koje ih je vratilo među legitimne kandidate za naslov. U zamjeni za Michaela Portera Jr. dobili su Camerona Johnsona, šutera koji može igrati više pozicija i koji je zanimljiv ljubiteljima košarke s ovih prostora jer mu je majka – Hrvatica.

Zatim su doveli litavskog centra Jonasa Valančiūnasa koji će biti kvalitetna zamjena za Jokića. Uz to su Nuggetsi vratili Brucea Browna nakon dvije godine odsustva.

Ovo su, prema analitičarima, najbolje promjene koje je Denver napravio od osvajanja naslova 2023. godine, a posebna priča je Valančiūnas koji rješava veliki problem, a to je da Jokić može svjež dočekati play-off. Uz to gledajući roster i prve utakmice uoči sezone jasno je kako su Nuggetsi, osim što sad imaju više pravih igrača na klupi, postali obrambeno bolji i ofenzivno raznolikiji.

Zbog svega navedenog mnogi stručnjaci smatraju kako su Denver Nuggetsi veliki favoriti za naslov prvaka.

HOUSTON ROCKETS

Houston Rocketsi su treća velika priča Zapadne konferencije. Prošle sezone iznenadili su mnoge završivši na drugom mjestu s omjerom 52-30, a onda su ovog ljeta napravili potez koji je šokirao NBA svijet – doveli su 15-erostrukog All-Star veterana Kevina Duranta iz Phoenixa. Durant, iako ima 37 godina, još uvijek igra na vrhunskoj razini i prema anketi NBA glavnih menadžera, njegov dolazak u Houston označen je kao najznačajniji potez prijelaznog roka s čak 73% glasova.

No, Rocketsi su doživjeli i težak udarac. Fred VanVleet, njihov startni plejmejker i jedan od ključnih igrača, doživio je tešku ozljedu koljena (ACL) tijekom ljeta i propustit će cijelu sezonu 2025/26. VanVleet je vrlo važan igrač na oba dijela terena i bez njega im neće biti lako. No, Houston i dalje ima sjajnu obranu (peta najbolja u ligi prošle sezone!) i sada uz Duranta imaju i poprilično ozbiljan ofenzivni arsenal. Kombinacija Turčina Alperena Šenguna, Amena Thompsona i ostalih mladih talenata uz iskusnog Duranta te sjajnog trenera Ime Udoku na klupi, čini Rocketse opasnom ekipom koja može iznenaditi. Čak i otići do kraja.

LOS ANGELES LAKERS

Los Angeles Lakersi još uvijek računaju da mogu daleko i da mogu ugroziti favorite iz Zapadne konferencije. Podsjetimo, prošle sezone doživjeli su možda najveću promjenu u proteklih deset godina kad su u veljači 2025., u razmjeni igrača, poslali Anthonyja Davisa u Dallas za Slovenca Luku Dončića. Stoga je jasno kako svi s nestrpljenjem čekaju kako će izgledati Lakersi s Dončićem koji je tijekom ljeta u svojoj privatnoj oazi na otoku Krku dodatno ojačao i uz to smršavio. I dalje je u Lakersima LeBron James koji u svojoj 41. godini života ulazi u svoju 23. sezonu što je novi NBA rekord. No, svi fanovi vesele se što će i dalje gledati tandem LeBron – Dončić uz dodatak kako je LeBron trenutno ozlijeđen (išijas) što će odgoditi njegov ulazak u sezonu.

Lakersi su tijekom ljeta doveli nekoliko zanimljivih igrača, prije svih nekadašnjeg prvog izbora NBA drafta DeAndrea Aytona te obrambenog specijalca Marcusa Smarta. Naravno, mnoge zanima mogu li ovi Lakersi zaigrati bolju obranu, a ako mogu onda bi mogli daleko.

LOS ANGELES CLIPPERS

Los Angeles Clippersi predstavljaju možda najzanimljiviji slučaj u ligi. Na papiru, ovo je odličan roster koji između ostalih čine Kawhi Leonard, James Harden, Bradley Beal (došao iz Phoenixa), John Collins i Brook Lopez. Tu su još dva sjajna europska igrača, srpski bek Bogdan Bogdanović i hrvatski centar Ivica Zubac koji iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri (prosjek 16,8 koševa, 12,6 skokova 1,1 blokada).

Clippersi su prošle sezone završili s 50 pobjeda i trećom najboljom obranom u ligi, pokazavši da mogu biti ozbiljan kandidat za naslov prvaka.

Međutim, veliku sjenu na ovu franšizu baca NBA istraga o potencijalnom zaobilaženju salary capa u vezi s Leonardovim ugovorom. Ovisno o ishodu istrage, Kawhi bi mogao biti suspendiran ili čak imati poništen ugovor, što bi potpuno promijenilo perspektivu Clippersa. Bez te komplikacije, Clippers bi bili među top 5 favorita s realnim šansama za naslov, ali…

Istočna konferencija: Najveća neizvjesnost u zadnjih deset godina

Istočna konferencija ove sezone je možda najneizvjesnija u modernoj NBA povijesti. Razlog su teške ozljede dvije ključne zvijezde i to u klubovima koji su željeli u utrku za naslovom prvaka.

Podsjetimo, Jayson Tatum (Boston Celtics) je pretrpio rupturu desne Ahilove tetive u polufinalu Istočne konferencije protiv New York Knicksa u travnju 2025. godine i propustit će veći dio, ako ne i cijelu sezonu. Tatum je imao operaciju u svibnju i potrebno mu je 10-12 mjeseci za oporavak, a prema nekim informacijama mogao bi se vratiti u ožujku.

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) također je pretrpio rupturu desne Ahilove tetive – u dramatičnim okolnostima, u sedmoj utakmici NBA finala protiv Thundera. Haliburton je igrao ozlijeđen (imao je istegnuće lista), ali je inzistirao da bude na terenu sa svojim suigračima u najvažnijoj utakmici sezone. Kada se ozlijedio u prvoj četvrtini svi navijači Pacersa su znali da ga dugo neće biti. Nešto kasnije Pacersi su potvrdili da Haliburton neće igrati cijelu sezonu 2025/26.

Spomenute ozljede su potpuno otvorile Istočnu konferenciju i stvorile priliku za nekoliko momčadi koje ranije nisu bile smatrane ozbiljnim kandidatima za naslov, a to su…

CLEVELAND CAVALIERS

Cleveland Cavaliersi, koji su prošle sezone dominirali regularnom sezonom s nevjerojatnih 64 pobjeda, su glavni favoriti Istočne konferencije. Nakon drugog najboljeg rezultata u povijesti franšize sad su vrhunski strijelac Donovan Mitchell i društvo još motiviraniji. Uz njega je vrlo važan u momčadi playmaker Darius Garland, a pod košem će i dalje dominirati Evan Mobley koji je prošle sezone osvojio nagradu za najboljeg obrambenog igrača lige (Defensive Player of the Year).

Tijekom ljeta, Cavaliersi su dodatno ojačali – doveli su playmakera Lonza Balla iz Chicaga, zatim centra Thomasa Bryanta i uvijek korisnog Larryja Nancea Jr. Cavsi konačno imaju dužu klupu nego prije, što je bio jedan od glavnih problema u prethodnim play-off porazima.

NEW YORK KNICKS

New York Knicksi su prema svim parametrima trenutačno drugi favorit Istočne konferencije. Prošle sezone stigli su do finala Istočne konferencije po prvi put u 21. stoljeću, gdje su eliminirali Boston nakon što je Jayson Tatum ozlijedio Ahilovu tetivu. Svi startni igrači iz prošle sezone su ostali u klubu, a to su prije svih Jalen Brunson (All-Star bek), Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby i Karl-Anthony Towns.

Knicks su također pojačali klupu, koja je bila njihova najveća slabost prošle godine. Kao prvo, doveli su Jordana Clarksona, koji je bio vodeći šesti igrač u ligi po poenima od 2020. godine. Zatim su iz Sixersa doveli snažnog Francuza Guerschona Yabuselelea koji donosi energiju, pogotovo u obrani. S obzirom na ozljede Celticsa i Pacersa, Knicksi s novim trenerom Mikeom Brownom sad zaista imaju priliku doći do NBA finala po prvi puta još od 1999. godine.

ORLANDO MAGIC

Momčad Orlando Magica je treća velika priča Istoka. Prošle sezone ozljede su poremetile njihov napredak i završili su s omjerom 41-41, ali ove godine dolaze potpuno zdravi i značajno pojačani. Doveli su u razmjeni sjajnog šutera Desmonda Banea iz Memphisa (41% za tricu u karijeri), što im daje ono što im je najviše nedostajalo – dobar vanjski šut.

Također su doveli Tyusa Jonesa kao pouzdanog organizatora igre, što će pomoći Paolu Bancheru (25,9 koševa u prosjeku) i Franzu Wagneru (24,2 koša) da se fokusiraju na ono što najbolje rade – zabijanje koševa. Ako poprave napad mogli bi biti ugodno iznenađenje na Istoku.

ATLANTA HAWKS

Atlanta Hawks su momčad koja iz prikrajka čeka svoju priliku i svojih pet minuta. Hawksi iza sebe imaju možda najbolje ljeto u ligi jer ipak su doveli Kristapsa Porzingisa iz Bostona i Nickeila Alexandera-Walkera, koji će vjerojatno biti glavni kandidat za nagradu ‘Najbolji šesti igrač’. Uz All-Star beka Traea Younga, jednog od najboljih šutera i asistenata lige, zatim 23-godišnjeg Jalena Johnsona koji je pokazao ogroman napredak, 22-godišnjeg Australca Dysona Danielsa, kojeg već sad mnogi smatraju jednom od najbolji obrambenih igrača među bekovima, Hawks imaju odličnu kombinaciju talenata i iskustva.

Dodajte tu još 20-godišnjeg Francuza Zacchariea Risachera, koji je u rookie sezoni dokazao da nije slučajno bio 1. izbor na NBA draftu (12,6 koševa). Sve to dovodi Hawkse vrlo visoko.

Momčadi koje bi mogle iznenaditi

TORONTO RAPTORS

Toronto Raptorsi imaju potencijal biti čak i veliko iznenađenje sezone. Podatak kako su od 1. ožujka do kraja prošle sezone Raptorsi imali najbolju obranu u cijeloj NBA ligi – dovoljno govori. Scottie Barnes je postao All-Star i još može napredovati dok Brandon Ingram, koji je doveden u veljači iz New Orleansa, daje ofenzivnu moć. Uz igrače poput RJ Barretta, Gradeyja Dicka i ostale ovi Raptorsi mogli bi biti iznenađenje play-offa. Naravno, ako ostanu zdravi.

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Minnesota Timberwolvesi su također momčad koja bi mogla iznenaditi. Anthony Edwards, koji ima svega 24 godine, već je odveo Minnesotu do finala Zapadne konferencije prošle sezone i smatra se jednim najboljih igrača lige i kandidat je za MVP-a.

Ukratko, Timberwolvesi osim moćnog Edwardsa te igrača koji rade razliku kao što su Naz Reid ili Donte DiVincenzo, imaju i sjajnu obranu s Rudyjem Gobertom i Jadenom McDanielsom. Bit će ih zanimljivo pratiti.

GOLDEN STATE WARRIORS

Golden State Warriorsi su i dalje vrlo zanimljiv klub. Podsjetimo, prošle sezone su u zamjeni igrača doveli Jimmyja Butlera iz Miamija, što im je dalo dodatnu obrambenu i ofenzivnu dimenziju. U utakmicama na kojima su Butler, Stephen Curry i Draymond Green igrali zajedno, Warriors su imali omjer pobjeda i poraza 27-8! Ako Butler ostane zdrav i najbolji šuter svih vremena Curry nastavi igrati na visokoj razini (ima 37 godina), Warriors bi mogli biti opasna momčad u play-offu. A sad mu je u pomoć stigao i mlađi brat Seth koji je jednako također rasni šuter. To bi mogao biti spektakl!

MEMPHIS GRIZZLIES

Memphis Grizzliesi su momčad koja bi mogla iznenaditi ako atraktivni bek Ja Morant ostane zdrav. Nakon što su razmijenili Desmonda Banea u Orlando za draft pickove i Kentaviousa Caldwell-Popea, Grizzlies se fokusiraju na dugoročnu viziju oko Moranta i Jarena Jacksona Jr. Uz njih tu su još sve bolji Španjolac Santi Aldama, zatim ogromni centar Zach Edey (224 cm) i drugi. Svakako potentna momčad.

SAN ANTONIO SPURS

San Antonio SpursI s ogromnim i svestranim Francuzom Victorom Wembanyamom također imaju ogroman potencijal.

Wembanyama, koji je imao zdravstvenih problema, tek je na početku NBA karijere, a već sada spada među najbolje obrambene igrače lige. Ako uz to nastavi napredovati ofenzivno, te ako popravi šut, Spurs bi mogli biti iznenađenje play-offa. Njemu je samo nebo granica.

