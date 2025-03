Dončić s Lakersima do važne pobjede, Oklahoma nadomak ispisivanja povijesti

Podijeli :

AP Photo/Pamela Smith via Guliver

Oklahoma City Thunder su sinoć kod kuće sa 132:111 svladali Indiana Pacerse, a do pobjede ih je vodio Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša.

Thunder je pobijedio u devet uzastopnih utakmica te ima šansu postati treća momčad u povijesti NBA lige koja je pobijedila u 70 utakmica. Ako to ostvari Oklahoma City (62-12) će se pridružiti Golden State Warriorsima (2015./16.) i Chicago Bullsima (1995./96.) kojima je to uspjelo.

Pacersi (43-31) su izgubili zadnje dvije utakmice i samo su utakmicu ispred petoplasiranih Detroit Pistonsa na Istoku. Indiana Pacersi su zaostajali 17 koševa u trećoj četvrtini, ali su uspjeli smanjiti deficit na 10 koševa manje od pet minuta do kraja treće četvrtine. Ali Oklahoma City je četvrtinu završila serijom 21-9 i preuzela kontrolu ulazeći u zadnji dio utakmice.

Jalen Williams postigao je prvih devet od tih koševa, a utakmicu je na kraju završio s 18 poena uz šest asistencija. Luguentz Dort dodao je 22 poena uz šut 8-11 iz igre uz šest trica. Isaiah Joe dodao je 19 s klupe uz pet trica. Tyrese Haliburton je bio najbolji kod Indiane s 18 poena, a Andrew Nembhard dodao je 16.

Boston Celtics su stigli do osme pobjede zaredom nakon što su sinoć sa 121-111 u gostima bili bolji od San Antonio Spursa. Jayson Tatum postigao je 29 koševa i uhvatio 10 skokova za Celticse (55-19) koji su dominirali cijelo vrijeme u San Antoniju- s 12 koševa na poluvremenu, sa 17 u trećoj četvrtini i s rezultatom 94-81 te ušli u posljednju dionicu. Jrue Holiday dodao je 21 poen za Boston.

Pričuva Keldon Johnson predvodio je San Antonio (31-42) s 23 poena. Stephon Castle dodao je 22 poena, a Jeremy Sochan 18. San Antonio je sve više zaostaje za posljednjim mjestom za ulazak u doigravanje u Zapadnoj konferenciji, sada je četiri i pol utakmice iza 10. mjesta na kojem je Sacramento, devet utakmicas do kraja regularnog dijela sezone.

Dallas Mavericks su sa 120-119 nadigrali domaće Chicago Bullse, a Klay Thompson je pogodio dva ključna slobodna bacanja 6,7 ​​sekundi do kraja. Dallas (37-38) je dobio četiri od zadnjih pet utakmica i deveti je u Zapadnoj konferenciji, što znači da se kvalificirao za play-in turnir. Thompson je utakmicu završio s 20 ubačaja, a Anthony Davis ga je pratio s 18 poena. Bullsi su gubili 12 razlike dvije minute i 52 sekunde do kraja i došli su do 118-116 kada je Nikola Vučević realizirao par slobodnih bacanja 8,6 sekundi do kraja, ali su Mavericksi ubacili loptu do Thompsona, koji je bio fauliran i mirno je izveo oba slobodna bacanja. Vučević je zabio tricu 0,9 sekundi do kraja. Sedam igrača Mavericksa imalo je dvoznamenkasti učinak, a među njima P.J. Washington s 19 koševa i Kai Jones s 15.

Unatoč porazu, Bullsi (33-41) su deveti na Istoku i sigurni u sudjelovanje na play-in turniru Istočne konferencije. Rookie Matas Buzelis predvodio je Chicago s 28 poena. Coby White i Vučević imali su po 25.

Los Angeles Lakers su u gostima sa 134-127 slavili protiv Memphis Grizzliesa. Austin Reaves je s 31 poenom, osam asistencija i sedam skokova bio najbolji strijelac Lakersa (45-29), a Luka Dončić je upisao 29 koševa, devet asistencija i osam skokova. LeBron James ubacio je 25 koševa uz osam asistencija i šest skokova. Memphis (44-30), igrajući u svojoj prvoj utakmici otkako je u petak otpustio glavnog trenera Taylora Jenkinsa, predvodio je Desmond Bane s 29 poena. Pomoćni trener Tuomas Iisalo služi kao privremeni glavni trener. Jaren Jackson Jr. zabio je 24, a Ja Morant 22 poena uz 10 asistencija i osam skokova za Grizzliese koji su izgubili petu utakmicu u zadnjih šest.

Brooklyn Nets su prekinuli niz od šest poraza svladavši sinoć u gostima sa 115-112 Washington Wizardse. Jalen Wilson i Tyrese Martin zabili su po 20 koševa, Drew Timme je imao rekord karijere od 19 poena, a Cameron Johnson je ubacio 18 koševa uz devet skokova za Brooklyn (24-51), koji je nadoknadio zaostatak od 17 poena u drugoj četvrtini. Johnson je s 20 koševa bio najbolji strijelac Washingtona (16-58), koji je izgubio sedam od posljednjih osam utakmica.

Orlando Magic su zahvaljujući sjajnoj obrani kod kuće sa 121-91 nadigrali Sacramento Kingse. Caleb Houstan je šutem za tri poena 6-od-7 s klupe na putu do 18 poena pomogao Orlando Magicu da iskoristi slabe obrambene napore dok su u subotu prolazili protiv gostujućih Sacramento Kingsa 121-91.Orlando (36-39), koji ima najbolju obranu u NBA, odigrao je svoju 18. utakmicu držeći protivnika na manje od 100 poena ove sezone. Magic je ograničio Kingse na 42 posto šuta s poda, uključujući 7 od 28 za tri poena. Obrana Orlanda bila je posebno učinkovita protiv Zacha LaVinea, držeći ga na samo 10 poena uz šut 3-od-8 i natjeravši ga na pet izgubljenih lopti. Paolo Banchero je bio najučinkovitiji kod Orlanda s 24 koša, a Franz Wagner je dodao 21 poen. Domantas Sabonis završio je s 14 poena i 13 skokova za Sacramento.