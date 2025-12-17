Dončić potrošio 250 tisuća eura za poklone suigračima i zaposlenicima Lakersa

Podijeli :

AP Photo/Jessie Alcheh via Guliver

Luka Dončić poklonio je suigračima uranjeni božićni poklon.

Uoči Božića slovenski NBA as Luka Dončić odlučio je razveseliti suigrače i zaposlenike kluba te im je darovao ukupno 103 električna bicikla. Lakersi su objavili video u kojem se vide i reakcije igrača.

“Kupio je poklone za sve koji rade u košarkaškim operacijama, ukupno ih je bilo 103. Riječ je o iznimno kvalitetnim električnim biciklima, tako da se već veselim vožnji do plaže. Zaista lijepa gesta s njegove strane, dečki su baš uživali”, rekao je trener Lakersa J.J. Redick.

Procjenjuje se da je Dončić za ove poklone izdvojio oko 250 tisuća eura.