Dobri nastupi Matkovića i Jokića u porazima svojih momčadi, izgubila i najbolja ekipa NBA lige

AP Photo/Sue Ogrocki via Guliver

U derbiju večeri u NBA ligi košarkaši Los Angeles Lakersa su u gostima nadigrali Oklahoma City, najbolju momčad Zapadne konferencije, te su slavili sa 126-99.

Uz sjajan šut za tri poena do odmora su gosti iz Los Angelesa stekli veliku prednost od 22 poena razlike, bilo je 78-56, dok je u nastavku sastav predvođen Dončićem i Jamesom sačuvao prednost i time se zadržao u lovu na drugo mjesto na Zapadu.

Luka Dončić je dvoboj završio s 30 poena, a tome je dodao šest asistencija i sedam skokova. Austin Reeves je ubacio 20, a LeBron James 19 poena uz sedam asistencija. U poraženom sastavu jedina kvalitetna protuteža bio je Shai Gilgeous-Alexander koji je uz 26 koševa ostvario i devet asistencija.

Na domaćem parketu New Orleans je poražen od Milwaukeeja 107-111, a hrvatski centar Karlo Matković je kao igrač s klupe za New Orleans odigrao 18 i pol minuta. Za to je vrijeme postigao 11 poena uz pet skokova, jednu asistenciju i dvije blokade. Iz igre je gađao 5-11 uz 1-5 za tri poena.

Milwaukee je slavio premda je igrao bez svog najboljeg igrača Giannisa Antetokounmpa, kao i od ranije nespremnog Damiana Lillarda. Goste je ovaj put predvodio Gary Trent Jr. s 29 poena, dok su Brook Lopez i Kevin Porter Jr. ubacili po 20 koševa. Lopez je tome dodao i 12 skokova.

Unatoč novom odličnom izdanju Nikole Jokića njegov je Denver pred svojim navijačima izgubio od Indiane 120-125. Jokić je utakmicu okončao s novim ‘tripe-double’ učinkom, ali njegovih 41 poen, 13 asistencija i 15 skokova nisu bili dovoljni za pobjedu. Uz njega je za Denver Christian Braun ubacio 30 poena, dok hrvatski košarkaš Dario Šarić nije nastupio.

Ujednačenija Indiana se na kraju pokazala boljom, a predvodili su je Myles Turner s 24 poena, Obi Toppin s 22, te Andrew Nembhard s 19 i šest asistencija. Tyrese Haliburton je postigao tek devet poena, ali je razigrao ostatak momčadi s 14 asistencija. Indiani je to bila četvrta pobjeda u nizu, a Denveru četvrti poraz zaredom.

Houston čvrsto drži drugo mjesto Zapadne konferencije, a potvrdio ga je vrijednom pobjedom kod Golden Statea od 106-96. Dilon Brooks je postigao 24 poena za Houston, a Alperen Sengun 19 uz 14 skokova i četiri asistencije. Uz šest trica Buddy Hield je bio prvi strijelac Golden Statea s 20 poena, dok je Stephen Curry za 33 minute na parketu ubacio jednu jedinu tricu iz osam pokušaja.

Čak sedam igrača Atlante je upisalo dvoznamenkasti broj poena u domaćem slavlju 147-134 protiv Utah Jazza, među kojima su najviše ubacili Onyeka Okongwu 27, uz 12 skokova, te Trae Young 23, uz 15 asistencija i pet skokova.

Iznenađenje večeri je domaći poraz Clevelanda, najbolje momčadi NBA lige. Sacramento je slavio protiv Cavsa 120-113 nakon odlično odrađene treće četvrtine koju su gosti dobili s 35-22. Goste je predvodio razigrani Zach Lavine s 37 poena i šutom za tri poena 7-11. DeMar DeRozan je ubacio 28 uz sedam asistencija, a Domantas Sabonis 27 uz sedam asistencija i devet skokova. Kod domaćina je 20 ili više poena ubacio samo Ty Jerome, 20 s klupe.

New York je pobijedio Phoenix 112-98, a najbolji igrač Knicksa opet je bio Og Anunoby koji je ubacio 32 poena, od čega čak 19 u ključnoj trećoj četvrtini. Phoenix tone sve dublje na Zapadu, ovo je klubu iz Arizone bio šesti poraz u nizu. Za New York je Karl-Anthony Towns dodao 19 koševa uz 13 skokova.