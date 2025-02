Dallas u mukama: Anthony Davis propušta ostatak sezone?

Podijeli :

(AP Photo/LM Otero) / Guliver Images

Anthony Davis imao je fantastičan debi za Dallas Maverickse, nakon što je stigao iz LA Lakersa kao glavni dio odštete za Luku Dončića.

Međutim, nakon izvrsnog nastupa u prvom poluvremenu, Davis je doživio ozljedu koja se ispostavila ozbiljnom, zbog koje će propustiti nekoliko tjedana, a možda će biti potrebna i operacija.

Kako javlja NBA insajder Marc Stein, Dallas Mavericksi i Anthony Davis će u ponedjeljak razgovarati o opcijama tretmana za Davisovo istegnuće aduktora. Razmatrat će mogućnost da se ozljeda sanira bez operacije.

Davis je poznat po sklonosti ozljedama, zbog kojih je u razdoblju od 2020. do 2023. godine propustio više od 100 utakmica. Prošla sezona bila mu je najbolja po pitanju dostupnosti, jer je propustio samo šest utakmica, dok je ove sezone u prvoj polovici već propustio osam, uključujući prve tri utakmice nakon razmjene u Dallas.

Nova ozljeda povezana je sa starom, jer je Davis trebao odmoriti i dodatno sanirati istegnuće trbušnog zida. No, požurio je natrag na teren u želji da impresionira nove navijače i ublaži im tugu zbog gubitka omiljenog Slovenca, što je dovelo do nove ozljede u sličnom dijelu tijela. Problem s aduktorom Davis vuče još iz svojih dana u New Orleansu, gdje je proveo prvih sedam godina karijere prije nego što je prešao u Lakers 2019. godine.