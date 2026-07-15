Cibona predstavila novo pojačanje

Košarka 15. srp 202619:01 0 komentara
nordphotoxGmbHx xHafner nph00200 via Guliver

Putem društvenih mreža aktualni hrvatski košarkaški prvak Cibona obznanila je da se u klub vratio 25-godišnji povremeni hrvatski reprezentativac Lovro Gnjidić.

Novo je ljetno pojačanje Gnjidić za zagrebački klub, a ranije se u Cibonu još vratio Roko Badžim, dok je iz Zadra stigao Lovro Mazalin.

Gnjidić je u Ciboni igrao od 2020. do 2022. godine, a potom je još nastupao za Cedevitu Olimpiju, Split, Megu, španjolsku Palenciju i Dubravu gdje je prošle sezone, u okvirima domaćeg prvenstva, postizao 13.2 poena po utakmici uz 4.2 skoka i 3.9 asistencija.

Cibona je saznala i svoj raspored u Ligi prvaka FIBA-e iduće sezone te će natjecanje otvoriti domaćom utakmicom protiv Galatasarayja 6. listopada. U skupini se još nalaze Legia i Strasbourg.

Iduće sezone Cibona će igrati i u regionalnoj ABA ligi.

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