Je li Cibona ponovila pogrešku koju je svojedobno napravio Partizan?

Podijeli :

Vedran Vlahović/KK Cibona

Cibona nije željela čekati odluku Eurolige o mogućoj specijalnoj pozivnici za nastup u Eurokupu. Čelnici zagrebačkog kluba odlučili su da će sljedeće sezone, uz ABA ligu i hrvatsko prvenstvo, igrati i u FIBA Ligi prvaka. Hoće li se pokazati da je riječ o privremenom odustajanju od ambicioznijih europskih planova ili tek jednogodišnjoj stanci, pokazat će vrijeme. Ipak, ostaje dojam da je Cibona propustila priliku za iskorak prema višoj europskoj razini, slično kao što je svojevremeno učinio Partizan, kojem su bile potrebne godine za povratak među europsku košarkašku elitu. Piše: Svetozar Janičić

Hrvatski prvak imao je zeleno svjetlo ABA lige za nastup u Eurokupu, što je i bio cilj kluba prije nego što bi eventualno platio 400 tisuća eura za specijalnu pozivnicu. Međutim, čini se da su strogi kriteriji Eurolige vezani uz financijsko poslovanje, logistiku i postojeća dugovanja u ovom trenutku bili prevelik izazov za Cibonu.

Radulović za SK: Naša liga je poluamaterska, a ja žalim samo za jednim Cibona je odlučila, igrat će u ABA ligi i Ligi prvaka: ‘Naš kapital je prepoznala i FIBA’

Na odluku je, prema svemu sudeći, utjecala i činjenica da će od Hrvatskog košarkaškog saveza dobiti subvenciju od 400 tisuća eura za nastup u FIBA Ligi prvaka, dok za igranje Eurokupa ne bi dobili nikakvu financijsku potporu. To je posebno zanimljivo s obzirom na petogodišnji plan koji je Cibona nedavno predstavila, a koji predviđa postupno povećanje proračuna i dugoročni cilj plasmana u Euroligu, piše srpski Sport Klub.

Priopćenje koje je Cibona poslala Hrvatskom košarkaškom savezu prenosimo u cijelosti:

“Nakon uspješne sezone koja je završila osvajanjem titule prvaka Hrvatske i proslavom s navijačima na Trgu Dražena Petrovića, KK Cibona i vodstvo kluba intenzivno rade na pripremi nadolazeće sezone, kako u pogledu stabilizacije poslovanja, tako i po pitanju igračkog kadra te planiranja natjecateljskog kalendara. KK Cibona tako će u novoj sezoni, uz igranje u domaćem prvenstvu gdje će braniti titulu prvaka, nastupiti u dva prestižna natjecanja kroz koja će se boriti s brojnim eminentnim europskim klubovima. U skladu s odlukom Uprave kluba KK Cibona te potvrda od strane organizacija koje upravljaju navedenim ligama, zagrebački će se klub u narednoj sezoni natjecati u najvišem rangu košarkaške ABA lige te u FIBA Ligi prvaka.“

“Ove su odluke duboko promišljene te smo u obzir uzeli sve relevantne faktore. Sretni smo što će naši navijači i ljubitelji košarke od jeseni imati priliku u Zagrebu gledati zanimljive dvoboje, kako u domaćem prvenstvu, tako i ABA ligi te FIBA Ligi prvaka, natjecanjima koja nam osiguravaju atraktivne protivnike, snažne i kompetitivne utakmice i platformu za daljnju stabilizaciju kluba te vraćanje Cibone na mjesto koje joj pripada. Vjerujemo kako će nam igranje u navedenim natjecanjima donijeti brojne pozitivne stvari, samom klubu, našim trenerima i igračima, ali i svim navijačima te ljubiteljima košarke“, istaknuo je direktor KK Cibona Tomislav Šerić.

“Cibona je velik i snažan brend, ne samo u Hrvatskoj, već i u europskom i svjetskom košarkaškom svijetu. Taj kapital prepoznala je i FIBA te vodstvo ABA lige, što potvrđuje i podatak kako će KK Cibona u sezoni koja slijedi na poziv organizatora natjecanja igrati u grupnoj fazi FIBA Lige prvaka. Svjesni izazova i visoke ljestvice koju smo postavili nastavljamo s aktivnostima osiguravanja potrebnih uvjeta, igračkog kadra te stabilizacije i jačanja kluba na svim razinama. U svemu tome potrebna nam je snažna podrška naših navijača koje pozivam da nam se pridruže i podrže klub u što većem broju. Također, vjerujemo kako će ovaj projekt biti prepoznat i od strane sponzora te prijatelja kluba, gdje smo već započeli konstruktivne razgovore sa značajnim hrvatskim i svjetskim brendovima. Zahvaljujem i ovim putem čelnicima FIBA-e, ABA lige i HKS-a na suradnji i podršci.“