Cibona ima novog igrača: Igrao je protiv njih, a sada je platio odštetu kako bi došao u Zagreb

Foto:KK Cibona

Cibona je službeno objavila da je do kraja sezone potpisala ugovor s Janom Palokajem. Zagrepčanin, koji je kao mlađi igrao za hrvatske reprezentativne selekcije, u klub dolazi iz kosovskog Bashkimija. Na početku karijere nastupao je za Zagreb i Bosco, potom za Zadar, a posljednje četiri godine proveo je u kosovskim momčadima.

Na parketu Draženovog doma zadnji put je igrao sredinom listopada, kada je Cibona svladala Bashkimi, a on ubacio 16 poena. Ovaj 25-godišnji bek-krilo pojačat će konkurenciju na vanjskim pozicijama.

„Jana poznajem dugo vremena i pratio sam njegov razvoj. Riječ je o vrlo karakternom igraču koji igra na pozicijama 2 i 3 i fizički je iznimno kvalitetan. Već sada ima solidno iskustvo, a posebno nam je zapeo za oko ove sezone u FIBA Europe Cupu gdje je ostavio jako dobar dojam. Bio je jedan od ključnih igrača svoje momčadi. Drago nam je što dolazi“, izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić te dodao:

„Vrlo je motiviran, što pokazuje i činjenica da je osobno platio odštetu kako bi raskinuo ugovor s prijašnjim klubom, a pristao je i na manju plaću. Vjerujem da će nam puno značiti u narednim utakmicama i svi ga s nestrpljenjem čekamo.“

Palokaj je također izrazio zadovoljstvo povratkom u Zagreb i dolaskom u Cibonu:

„Sretan sam što se vraćam u svoj grad i što ću imati priliku igrati za Cibonu, koja je ove sezone pokazala da je pozitivna sredina s dobrom atmosferom. Vjerujem da mogu pomoći ekipi da ostvari dobre rezultate i da nas zajedno čekaju lijepi trenuci.“