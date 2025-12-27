Cedevita Junior tricom sa zvukom sirene svladala Dinamo, iznenađujući poraz Zadra

Podijeli :

Cedevita Junior

Košarkaši Cedevite Junior pobijedili su Dinamo Zagreb s 85-82 u subotnjoj utakmici 13. kola Premijer lige odigranoj u dvorani Sutinska vrela, a pobjedničku tricu sa zvukom sirene pogodio je Lukša Buljević.

On je u zadnjoj četvrtini postigao sedam od svojih deset koševa, a do zadnjeg šuta je pogodio jednu tricu iz sedam pokušaja.

Bio je to vrlo izjednačen dvoboj u kojem nijedna momčad nije uspjela stvoriti osjetniju prednost pa je posljedično odluka o pobjedniku pala u neizvjesnoj završnici. Buljević je 32 sekunde prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za vodstvo Cedevite Junior 82-79, a Delonnie Hunt je 17 sekundi prije isteka 40. minute izjednačio tricom na 82-82, da bi Buljević na već opisan način donio pojedu Cedeviti.

Jordan Gainey je predvodio strijelce pobjedničke momčadi sa 17 koševa. Clarence Daniels je ubacio 13 poena i imao devet skokova, a po 11 koševa su postigli Antonio Vranković i Stipe Krstanović. Mate Kalajžić je uz deset poena podijelio osam asistencija.

Lukas Avdalović je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Dinama. Fran Jacović je ubacio 12 poena, a Delonnie Hunt i Imran Polutak po 11 svaki.

U Sinju je Alkar sa 71-64 pobijedio Šibenku. Pavle Marčinković je sa 16 koševa bio najbolji strijelac sinjske momčadi, a Deantoni Gordon i Fabian Šiško su ubacili po 12 poena.

Vincent Golson je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Šibenke, a Karlo Mikšić je spojio 13 poena i 11 skokova.

U prvim subotnjim utakmicama dogodila su se dva iznenađenja: Kvarner 2010 je u Rijeci svladao Zadar sa 79-69, a Samobor je kao gost slavio s 80-70 na gostovanju u Zaboku.

Zadar je na vrhu ljestvice s 11-2, ali Split ima 11-1 i utakmicu manje. Zabok je treći s učinkom 8-5, Samobor je skočio na četvrto mjesto sa 7-6, a Kvarner je peti sa 6-7, koliko ima i Alkar. Cibona je s utakmicom manje na sedmoj poziciji s učinkom 6-6. Dinamo je pao na 5-8, a Cedevita Junior ima učinak 4-9. Na začelju su Dubrava s 4-8 i Šibenka s 3-10.

Cibona je u nedjelju (20 sati) domaćin Dubravi.