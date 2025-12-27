VIDEO / Igrač Partizana na rubu fizičkog obračuna s navijačem: ‘Sklonite ga, nije sigurno’

Podijeli :

Marko Metlas/ MN Press via Guliver Images

U Partizanu već neko vrijeme vrije. Odnos navijača i igrača sasvim se pogoršao nakon odlaska trenera Željka Obradovića jer navijači smatraju da su upravo igrači krivci za to. Situacija u svakoj sljedećoj domaćoj utakmici dolazi do ruba incidenta, a tako je bilo i u petak.

Košarkaši Partizana doživjeli su pravi potop u Beogradu protiv Maccabija 112:87, a u jednom trenutku bilo je i 36 razlike za goste. Bila je to prva utakmica novog trenera Joana Penarroye nakon što je privremeni trener Mirko Ocokoljić svoj kratak mandat zaključio s minus 18 od Virtusa i minus 41 protiv Žalgirisa.

Nakon poraza od Maccabija posebno se pod salvom zvižduka domaćih navijača našao Tyrique Jones kojeg oni vide kao jednog od glavnih krivaca Obradovićeva odlaska. Ispod tribine na kojoj su najvatreniji navijači ‘crno-bijelih’ umalo je došlo do incidenta.

Kamera je zabilježila žestoku raspravu američkog centra s jednim navijačem. Srećom, ostalo je samo na verbalnoj prepisci, iako situacija sigurno nije pomogla zaliječiti odnos svlačionice s publikom.

Sve je komentirao i bivši američki košarkaš Tyrese Rice, nekadašnji prvak Europe s Maccabijem (2014.). On je napisao:

“Moraju ga skloniti, čovječe. Zaboravite utakmice, kako će se on uopće kretati po gradu uz ovoliku tenziju? Dovoljno da je da se nađe u restoranu, a da jedan navijač pretjera.”

Jonesu ugovor s Partizanom istječe na kraju sezone, a sada se čini nezamislivo da će nakon toga ostati u Beogradu. S obzirom na lošu formu u Euroligi i sve češće priče o nedisciplini i neodgovornosti pojedinih igrača, pred Partizanom je očito razdoblje ozbiljnog ‘provjetravanja’ svlačionice uoči nastavka sezone.

Partizan je trenutno tek 18. u poretku Eurolige s omjerom 6-12. Lošiji su od njega samo Bayern i Asvel s po 5-13.