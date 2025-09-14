Bivši srpski reprezentativac: Potrošili smo Jokića, sad će biti jako teško

Podijeli :

Ivica Veselinov MN Press Photo via Guliver Images

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Finske u osmini finala ovogodišnjeg Eurobasketa, a mnoge zanima hoće li NBA zvijezda Nikola Jokić i dalje igrati za reprezentaciju.

Na to se za K1 TV osvrnuo i bivši košarkaški reprezentativac Srbije Žarko Paspalj.

“Bit će jako teško… Sve se svelo na Jokića, Jokića, Jokića… Potrošili smo ga, igrao je protiv svih. Vidjet ćemo tko će biti novi trener”, rekao je i dodatno zabrinuo navijače.

Objasnio je i što smatra najvećim problemom:

“Mi smo zakasnili godinu dana, sve što se događa sada trebalo je biti riješeno prošle godine. Ne možeš reći da nećeš biti trener, a onda za sedam dana potpisati ugovor. To ostavlja dojam da se više vodi računa o vlastitom ugovoru nego o reprezentaciji.

To je bio loš početak. Kari je napravio puno dobrih stvari, imao je komunikaciju s igračima koji nisu bili sigurni žele li igrati. Mislim prije svega na Jokića, kojeg je znao zvati i po šest puta dnevno… Možda i nije bilo baš tako, ali dojam ostaje. A što sada? Imamo dovoljno trenera, pet ili šest kandidata.”