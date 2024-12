Split upisao petu pobjedu u ABA ligi

Podijeli :

KK Split/Ivica Čavka

Košarkaši Splita došli su do pete pobjede u ABA ligi, svladavši u 11. kolu na Gripama slovensku Krku s 83-78.

Splićani su sredinom treće četvrtine došli do najveće prednosti na utakmici (54-40) i tada se činilo da su slomili otpor gostiju iz Novog Mesta. No, Krka se nije predavala. Slovenska momčad je do kraja treće četvrtine uspjela smanjiti zaostatak na samo pet koševa (59-54), a u 34. minuti su i poveli 64-63 tricom Marca Garcije.

No, zahvaljujući ponajviše Viti Kučiću i Shannonu Shorteru, momčad Slavena Rimca je spriječila preokret. Kučić je u prvoj polovici zadnje četvrtine postigao devet od svojih 15 koševa, dok je Shorter u završne četiri minute ubacio devet od 18 poena i time osigurao pobjedu momčadi kojoj je kapetan.

Vrlo važnu ulogu imali su Boris Tišma s 11 koševa i 10 skokova i David Škara koji je spojio 10 poena i 10 skokova. Tonko Vuko je s 11 koševa također imao dvoznamenkast učinak.

Strijelce Krke predvodili su Marc Garcia i Tayler Persons, a obojica su ubacili po 18 poena.

Split je s učinkom 5-6 privremeno skočio na deveto mjesto, izjednačivši se s osmoplasiranom Cedevitom Olimpijom. Vodeći Partizan ima maksimalnih 11-0, a druga je Budućnost s 9-2. Zadar s 4-7 drži 12. poziciju, a Cibona je na 15. poziciji s učinkom 2-8.

Zagrebačka momčad će od 20 sati u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde koja je s učinkom 8-2 na četvrtom mjestu.