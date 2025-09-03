VIDEO / NBA zvijezda izbačena s utakmice zbog gluposti: Umalo koštao Portugal pobjede

Podijeli :

Utakmica Estonije i Portugala na Eurobasketu odlučivala je o prolasku u osminu finala pa je očekivano bilo da je naboj nešto veći. Posebno se to osjetilo kod Portugalca Neemiasa Quete, košarkaša Boston Celticsa. On je cijelu utakmicu bio nervozan pa je tako u jednom trenutku dobio i tehničku. Bilo bi to u redu da Queta pet minuta prije kraja treće četvrtine nakon jednog zabijenog koša nije reagirao burno prema Estoncu. Procijenili su suci da je to za drugu tehničku što je značilo i isključenje Portugalca. U tom trenutku je imao 15 poena te je bio najbolji strijelac svoje momčadi. Bio je to težak udarac za Portugal koji je na kraju ipak slavio sa 68:65 na krilima Rafaela Lisboe.

