Turska u napetoj završnici prva izborila četvrtfinale Eurobasketa

Šveđani su iznenadili odličnim startom i vodstvom većim dijelom prvog poluvremena, koje su zaključili s +5 (42:37). Predvođeni Hakansonom i Larssonom držali su korak i u trećoj četvrtini, no tada je Osman, uz pomoć Osmanija i čvršće obrane, poveo Tursku do serije 14:0 i preokreta.

Švedska se ipak vratila, Hakanson je tricama u završnici dva puta donosio izjednačenje, ali su iskustvo Turske, ofenzivni skokovi (17) i poeni Larkina i Šenguna presudili.

Najbolji kod Turske bio je Alperen Šengun s 24 poena, 16 skokova i šest asistencija, Osman je dodao 17, a Osmani 14. Kod Švedske Hakanson je ubacio 16, Larson i Gaddefors po 15, dok je Birgander imao 14 poena i 13 skokova.

U četvrtfinalu Turska čeka pobjednika ogleda Poljske i Bosne i Hercegovine.

