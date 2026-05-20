Vušković o odlasku iz HSV-a: ‘Tužan sam, poznato je da sam htio igrati s bratom’

xFotostandx xKruczynskix via Guliver

Luka Vušković završio je svoju posudbu u HSV-u.

O svom odlasku iz Hamburga i osjećajima koje nosi, Vušković je progovorio za njemačke medije.

Mladi nogometaš priznaje da ima podijeljene osjećaje oko napuštanja Hamburga.

“Tužan sam. S jedne strane sam sretan jer se u Hamburgu ostvarilo mnogo toga što je bilo dogovoreno s Tottenhamom. Ali istovremeno sam i tužan jer bih jako volio ostati ovdje”, izjavio je Vušković.

Dodao je kako mu je posebno žao što nije uspio ostvariti jednu veliku želju.

“Poznato je da sam htio igrati za HSV s bratom Marijom. Ali u nogometu ne možeš imati sve što želiš”, rekao je Vušković.

Njegova budućnost je ipak neizvjesna.

“Od ovog ljeta ponovno sam igrač Tottenhama.”